"Efter minuspoängen - laget slår tillbaka"

Spelstopp: 15.59 Bournemouth - Everton: Everton (1) @ 1,67 - till Oddset Det tog ett tag för Bournemouth att vakna till liv, men till slut fick Andoni Iraola ordning på torpet. Jag tror att spanjoren kan bygga något intressant om han får ett par transferfönster på sig att leverera, men är det något som är uppenbart är det att Bournemouth har problem med att leverera i egenskap av spelförande lag. Något som inte minst uppenbarats i de senaste mötena med bottenlagen. Everton hör också till samma skara, men i grund och botten håller både jag och den underliggande statistiken gästerna som ett lag för åtminstone mitten av tabellen. Sean Dyche och company har stått för flera inspirerande insatser utan att få tillräckligt betalt för besväret, men denna lördag gillar jag The Toffees chanser att lämna Vitality Stadium med minst en poäng. Everton trivs i matchbilder likt denna och får Calvert-Lewin målskyttet att lossna är mycket vunnet. Everton (1) – detsamma som X2 – klickas till över 1,65. Spel: Everton (1) @ 1,67 Tävling: Premier League Plats: Vitality Stadium Tid: 16.00 Nottingham - Crystal Palace: Hemmaseger @ 2,29 - till Oddset Som om inte tomrummet under uppehållet vore nog gavs Nottingham ytterligare en snyting av förbundet. Fyra minuspoäng för ekonomiska oegentligheter förpassade Forest under nedflyttningsstrecket i Premier League. Läget börjar således bli kritiskt, men sett till Expected Points är det bara en tidsfråga innan värdarna börjar lämna bottenstriden bakom sig. Crystal Palace är sämre än Forest vad gäller xPTS och när gästerna fastnat i något av ingenmansland tror jag att resan till Sherwoodskogen slutar olyckligt. Oliver Glasner har varit mer offensiv i sin framtoning än föregångaren Roy Hodgson, men det är en filosofi som bör kunna straffas av Nottingham som i sin tur älskar att spela på omställningar. Elanga och Gibbs-White är bara två av Nottinghams potentiella matchvinnare som kan sticka ut under lördagen. Motivationsfaktorn är blytung för Forest och jag hugger den raka ettan till farligt nära 2,30. Ett kanonodds! Spel: Hemmaseger @ 2,29 Tävling: Premier League Plats: City Ground Tid: 16.00 Sheffield United - Fulham: Båda lagen gör mål @ 1,61 - till Oddset Sheffield United har ännu inte givit hoppet om nytt kontrakt. 2-2 senast mot Bournemouth tände en liten låga i bottenstriden, men det ska oerhört mycket till för att The Blades ska spela fotboll i Premier League kommande säsong. Precis allting behöver bli minst dubbelt så bra och i jakten på nya poäng är Wilders mannar mer eller mindre tvingade att öppna upp sig mot Fulham. Påhejade av sin publik ser jag värdföreningen hitta nätet på Bramall Lane, men det bör även Fulham kunna lyckas med. The Cottagers kommer närmast från en inspirerande 3-0-seger mot Tottenham där stjärnskottet Muniz stod ut. Brassen är den efterlängtade ersättaren till Mitrovic och med honom längst fram har Marco Silva funnit lösningen på det tidigare största problemet. Muniz är ett tänkbart spel som målskytt, men här nöjer jag mig med båda lagen gör mål till runt 1,60. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,61 Tävling: Premier League Plats: Bramall Lane Tid: 16.00 Trippeln - till Oddset Bournemouth - Everton: Everton (1) @ 1,67 Nottingham - Crystal Palace: Hemmaseger @ 2,29 Sheffield United - Fulham: Båda lagen gör mål @ 1,61 Totalt odds: 6,17 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.