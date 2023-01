Efter succén - "Hollywoodlaget" åker ut

Spelstopp söndag 29 januari: 15.29 Schalke 04 - Köln: Över 2,5 mål @ 1,79 Klassiska Schalke 04 har en riktig mardrömssäsong i Bundesliga och de som hade hoppats på ändring efter uppehållet kan sluta drömma. 0-3 mot Eintracht Frankfurt följdes upp av 1-6 mot RB Leipzig. Två genomusla insatser som satte fingret på det stora problemet som har varit försvarsspelet. Yoshida gör ingen glad längre och han får inte mycket hjälp av Krauss och Latza på mittfältet. En lång skadelista gör saker och ting ännu värre för värdarna. Framåt finns det dock intressanta pjäser som Frey och Jordan Larsson.

Köln följde upp sin galna 7-1-seger över Werder Bremen i omstarten med att lira oavgjort (1-1) mot Bayern München. Skhiri kunde då delta trots en skadekänning och stod för målet. En ruggigt viktig pjäs. Framåt såg Kainz och Tigges farliga ut medan Selke finns att tillgå på bänken. Spelare som ska ses med vettig chans att hitta nätet under söndagen. Vi ska dock ha med oss att Köln har släppt in mål i sju raka tävlingsmatcher. Höstens möte mellan lagen slutade 3-1 till Köln och tre av de fyra senaste inbördes mötena har gått över 2,5 mål. Vi kommer få se mål denna gång också och produceras det minst tre till antalet rättar vi detta spel grönt. 1,79 är ett jättefint odds på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,79

Tävling: Bundesliga

Plats: Veltins Arena Tid: 15.30 Wrexham - Sheffield United: Bortaseger @ 1,84 Det blåser medvind för Wrexham sedan Ryan Reynolds tog över klubben med Hollywood-kollegan Rob McElhenney. Walesarna leder National League och har tagit sig till fjärde rundan av FA-cupen genom att slå ut Coventry med 4-3 i den förra omgången. Då hämtade dock The Sky Blues upp 1-4 till 3-4 med en man mindre på planen. Paul Mullin stod för ett av Wrexhams mål i den matchen och är det klart största hotet hemmalaget har att komma med. Sheffield United huserar som bekant i samma division som Coventry, men är ett betydligt bättre fotbollslag än Magnus Hedmans gamla klubb. Något åtta segrar och ett kryss på de nio senaste tävlingsmatcherna är ett kvitto på. Unge Daniel Jebbison har kommit igång med målskyttet och med honom på topp, Sander Berge på mitten och Anel Ahmedhodzic i backlinjen finns det en ryggrad som heter duga. Det skiljer tre divisioner mellan lagen och det bör synas på planen även om Wrexham säkerligen kommer ha ett rejält tryck på läktaren. Besökarna tar knappast cupen med en klackspark och vinner detta. 1,84 får duga på den raka tvåan. Spel: Bortaseger @ 1,84

Tävling: FA-cupen

Plats: Racecourse Ground Tid: 17.30 Lazio - Fiorentina: Över 2,5 mål @ 1,94 Med Ciro Immobile på skadelistan trodde jag att Lazio skulle få enorma problem med Milan i senaste ligamatchen, men då slog de ljusblåa till med säsongens bästa insats. 4-0 slutade den fajten och spelare som Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto och Milinkovic-Savic såg till att ingen saknade Immobile. En offensiv uppställning som tillsammans med Pedro ska se till att Lazio prickar in ett par bollar även under söndagen. Fiorentina har underpresterat grovt under säsongen och det var samma visa i senaste ligamatchen hemma mot Torino. De lilaklädda dominerade då matchbilden, sköt flest skott och vann xG, men torskade ändå matchen med 1-0. Viola kommer till målchanser, men måste bara ha lite bättre effektivitet framför mål. Kouamé, Ikoné och Saponara är spelare som bör kunna lösa den saken förr eller senare. Fem av de sju senaste inbördes mötena mellan lagen har gått över 2,5 mål och Lazio har sprungit över den linan i fyra av sina fem senaste ligamatcher. 1,94 på att vi får se minst tre strutar i matchen är en utmärkt avslutning på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,94

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 18.00

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Schalke 04 - Köln: Över 2,5 mål @ 1,79

Wrexham - Sheffield United: Bortaseger @ 1,84

Lazio - Fiorentina: Över 2,5 mål @ 1,94

Totalt odds: 6,38 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

