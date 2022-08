Efter succésäsongen - laget räcker inte till

Fulham har varit ett riktigt jojo-lag på senare år och nu är det dags för ännu en säsong i penningstinna Premier League efter att Londonklubben vunnit The Championship i stor stil. Blir sejouren endast ettårig igen eller kan The Cottagers hitta ett vinnande recept även i finrummet?

Fulham säkrade uppflyttning från The Championship med ett antal omgångar kvar att spela och det var inget snack om att de vitklädda var andradivisionens bästa lag. Den största anledningen till detta var en fantastisk Aleksandar Mitrovic. Serben var helt ostoppbar och noterades för galna 43 mål på 44 matcher vilket såklart var ett rekord för The Championship. Det viktigaste under sommaren var att behålla Mitrovic och det ser Fulham ut att lyckas med. Frågan är dock om det räcker. Senast anfallaren lirade i Premier League blev det bara tre fullträffar och har inte Mitrovic krutet torrt blir det svårt för gänget från huvudstaden att lösa nytt kontrakt.

Fulham åker ur @ 2,25

Aleksandar Mitrovic har haft en fantastisk säsong där han krossade det gamla målrekordet i The Championship och dessutom sköt sitt Serbien till VM i Qatar. Han har dock haft problem mot försvarare i Premier League tidigare och vi lär knappast få se 20+ mål från strikern. Problemet för Fulham är att de skulle behöva just det för i övrigt ser det tunt ut med målskyttar. Det blir intressant att se fina Palhinha i Premier League och Pereira förtjänar en andra chans i ligan efter tiden i Manchester United, men de nyförvärven är inte tillräckligt. I den stenhårda konkurrensen räcker inte Fulham till och det kommer bli en säsong i botten av tabellen. Troligen slutar de på fel sida strecket och 2,25 för att Londonklubben ryker är tillräckligt bra för att klickas i.

Liga: Premier League

Spelform: Fulham åker ur

