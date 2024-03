Experten: "Arsenal är ett vinnardrag i Champions League"

Att vinna turneringen: Arsenal @ 6,00 Tillsammans med Manchester City och Liverpool går Arsenal ett trehästars-race i kampen om ligatiteln i Premier League. Våren kommer att bli rafflande på öarna och med handen på hjärtat tror jag även att ett engelskt lag blir herre på täppan i Champions League. Det är svårt, nästan omöjligt, att räkna bort Manchester City från sin andra raka Champions League-titel. Pep Guardiola och company har allt som krävs för att bli mästare på plats och med rutinen från fjolårets titel blir City väldigt svårstoppade. Jag är med det sagt inte särskilt sugen på att spela de ljusblå att vinna CL till 2,75. Priset är för lågt och i en turnering där marginalerna är väldigt små blickar jag istället mot andra håll. Från den andra sidan är PSG lockande, men jag knep fransmännen innan turneringen startade och vill därför blicka mot den andra halvan av slutspelsträdet. Bayern München och Real Madrid är två lag som kan gå hela vägen när allting klaffar, men i respektive defensiv finner jag svagheter som gör att tyskarna och spanjorerna faller bort. På tal om försvarsspel är Arsenal det bästa laget på planeten den här säsongen. Mikel Artetas gäng släpper knappt till en målchans per 90 minuter i Premier League och när det drar ihop sig i Champions League tror jag att The Gunners organisation kommer att räcka långt. Sedan Kai Havertz inträde finns dessutom en lösning i offensiven som gör att Arsenal inte behöver rulla bort alla sina opponenter via backen. Tyskens fysik ger engelsmännen möjlighet att spela längre bollar nedifrån vilket kan komma väl till hands i CL där många lag vill pressa sina motståndare högt. Jag gillar verkligen Arsenals förutsättningar i denna turnering och tycker att 6,00 på de rödvita är värt en slant. TILL ODDSET