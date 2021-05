"Fem raka förluster - nu kommer segern"

Spelstopp: 17.59 Sandefjord - Rosenborg: Bortaseger @ 1,57 Rosenborg åkte på säsongens första förlust när de tog emot Molde på Lerkendal. 2-1 förvandlades då till 2-3 under matchens sista skälvande minuter. Zachariassen hittade nätet igen och det var hans sjätte fullträff hittills, en notering som gör att 26-åringen leder skytteligan. Med lirare som Skjelbred, Molins och Wiedesheim-Paul som sällskap är det verkligen inte enkelt att stoppa de vitsvarta. Sandefjord föll i sin hemmapremiär mot Mjöndalen med hela 0-3 och det var såklart en rejäl missräkning. 3-1-segern mot Tromsö tidigare under veckan var därför välbehövlig för självförtroendet. Samtidigt håller värdarnas trupp en ganska dassig nivå och under 2020 vann de bara tre hemmamatcher av 15, även om det ska sägas att de spelade 0-0 mot Rosenborg. Under Hareides ledning satsar RBK mot toppen och spelmässigt ser det väldigt intressant ut. Kommer bara besökarna från Trondheim upp i normal nivå tar de hem detta relativt enkelt. 1,57 på en trepoängare för storlaget från Trondheim är bra betalt. Spel: Bortaseger @ 1,57

Tävling: Eliteserien

Plats: Sandefjord Arena

Tid: 18.00

Stabaek - Brann: Brann +0,5 @ 1,65 Jan Jönssons Stabaek kommer från en 0-0-match mot Haugesund och det ska svensken främst tacka sin landsman Marcus Sandberg för. Keepern var riktigt bra i en match som Haugesund dominerade. Stabaek var däremot som lag inte alls bra och känslan är att de blåa kommer gå en ganska tung säsong till mötes. Här kan värdarna mycket väl få problem trots att matchen spelas på Nadderud. Brann har fem raka förluster och ligger givetvis sist i tabellen. Spelet har dock lovat mer mot slutet. Både mot Rosenborg och mot Bodö/Glimt borde nog gänget från Bergen lyckats få med sig poäng. Petter Strand är en meriterad mittfältare och framför honom finns det svenska nyförvärvet Moonga Simba. Två spännande spelare. Ivorianen Bamba kommer också vara ett ständigt hot under säsongens gång. Brann har fem segrar och en oavgjord på sina sex senaste möten med Stabaek och jag tror att de löser minst en poäng här också. +0,5 på bortalaget, som innebär X2, klickas i till det fina oddset 1,65. Spel: Brann +0,5 @ 1,65

Tävling: Eliteserien

Plats: Nadderud

Tid: 18.00

Molde - Vålerenga: Över 3,5 mål @ 2,30 Det svänger om Molde. Andreas Linde och försvararna framför honom hade svårt att hålla Rosenborg borta från målet i den förra omgången och två bollar slank in bakom svensken. Framåt var Molde dock tunga. Det blev seger med 3-2 trots att målkungen Omoijuanfo gick mållös av plan. Därmed är Molde inblandade i 15 mål på sina tre senaste fajter. Det mesta tyder på att det blir åka av igen under torsdagen. Vålerenga är inte alls nöjda med sin start på säsongen. Det finns betydligt mer att ta av, inte minst av Vidar Örn Kjartansson som var så lyckosam när han kom till klubben i höstas. Nio mål på 14 matcher blev det då och nu behöver islänningen växla upp även under 2021. Amor Layouni, som tidigare har spelat i klubbar som Brage och Degerfors, är en annan lirare som har ett stort spel i sig. Det brukar smälla när dessa två lag drabbar samman. Av de fem senaste inbördes har bara en match gått under 4,5 mål. Sammanlagt har det blivit 25 baljor på dessa tillställningar. 2,30 på minst fyra mål i matchen är därför ett strålande bet. Spel: Över 3,5 mål @ 2,30

Tävling: Eliteserien

Plats: Aker Stadion

