"Fina odds på West Ham mot Liverpool"

Spelstopp: 15.59 Luton - Brentford: Brentford -0,5 @ 1,76 James Collins var tillbaka i Luton igen efter sin frånvaro på grund av corona när The Hatters spelade 1-1 mot Nottingham i veckan. Collins hade dock en ganska anonym kväll och med tanke på att Luton spelade mer än halva matchen med en man mer var resultatet en besvikelse. Känslan är att klubben sprungit lite väl bra inledningsvis och förmodligen kommer sjunka i tabellen. Vart Brentford hamnar är fortfarande oklart men de siktar mot stjärnorna. Senast var The Bees ytterst nära tre viktiga poäng mot nyligen degraderade Norwich, men ett sent insläppt mål grusade de förhoppningarna. Ivan Toney målade i alla fall igen och därmed står han på åtta fullträffar efter lika många omgångar. Offensivt ser Brentford fortfarande ruggigt bra ut trots tappen av Benrahma och Watkins. Brentford är betydligt bättre än Luton även om Pontus Jansson återigen skulle saknas på grund av sin skada. Jag tror att gästerna tar tag i detta från start och 1,76 är bra betalt för -0,5 som är samma sak som den raka tvåan. Spel: Brentford -0,5 @ 1,76

Tävling: The Championship

Plats: Kenilworth Road

Tid: 16.00 Liverpool - West Ham: West Ham +1,5 @ 1,84 West Ham har en tuff period bakom sig där de ställts mot förmodade topplagen Leicester, Wolverhampton, Tottenham och Manchester City. Åtta inspelade poäng på dessa fajter är faktiskt sensationellt bra jobbat av Moyes mannar. Nu saknas tyvärr anfallsstjärnan Michail Antonio, men med Bowen, Fornals, Haller, Yarmolenko och Lanzini finns det gott om eldkraft ändå. Bakom dessa herrar bildar Soucek och Rice ett grymt centralt mittfält. Liverpool har givetvis skyhög kapacitet, om det råder det inga tvivel. Men de regerande mästarna har hackat en del inledningsvis och efter skadan på Virgil van Dijk känns de rödklädda inte alls lika säkra längst bak. Mot Midtjylland tvingades dessutom Fabinho av och nu börjar det se lite tunt ut i de bakre leden. Framåt har Klopp fortfarande mängder av alternativ. Liverpool hade problem med Sheffield United förra veckan men vann till sist med 2-1. Det satt hårt inne då och West Ham är knappast sämre än Sheffield. West Ham +1,5, vilket innebär att The Hammers har råd att förlora med en boll, finns till 1,84. Det är riktigt bra. Spel: West Ham +1,5 @ 1,84

Tävling: Premier League

Plats: Anfield Road

Tid: 18.30 Bologna - Cagliari: Över 2,5 mål @ 1,51 Bologna behöver täppa till sitt läckande försvar. De rödblåa har tre raka förluster i ligaspelet och har släppt in sju mål på dessa fajter. Mitchell Dijks och Gary Medel är två defensiva kuggar som saknas på grund av skador. Framåt finns det desto fler alternativ. Palacio, Sansone och Barrow vet alla vart målet är beläget och dessutom har svenska Mattias Svanberg visat framfötterna ordentligt på senare tid. En spelare som är bättre framåt än bakåt. Cagliari har målskillnaden 9-9 på sina tre senaste fajter i Serie A. Det säger det mesta om vilket slags lag gänget från Sardinien är. Joao Pedro, Simeone och Pavoletti är en riktigt stark trio anfallare. Med Marin, Rog och Nandez på mittfältet får de dessutom den service som krävs. Försvaret prioriteras dock inte lika mycket och dessutom håller inte spelarmaterialet samma klass på de bakre positionerna. Två lag som läckt rejält de senaste veckorna med offensiva spelare av väldigt hög klass. Jag tror det kommer smälla rejält i näten och satsar på ett klassiskt överspel. 1,51 är egentligen på gränsen till att vara för lågt, men som trippelvirke funkar det. Spel: Över 2,5 mål @ 1,51

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Luton - Brentford: Brentford -0,5 @ 1,76

Liverpool - West Ham: West Ham +1,5 @ 1,84

Bologna - Cagliari: Över 2,5 mål @ Odds

Totalt odds: 4,89

