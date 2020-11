"Fint odds på Arsenal - bortaseger väntar"

Spelstopp:16.59

Angers - Lyon: Lyon -0,5 @ 1,64

På grund av ligafiaskot i fjol har Lyon inget Europaspel som stör denna säsong. Det har märkts då OL bara förlorat en av sina tio kamper. Tre segrar på de fyra senaste, där 4-1 mot Monaco sticker ut, pekar på att gästerna är på väg åt rätt håll. Aouar ser ut att missa matchen men med Ekambi, Dembélé, Depay, Kadewere och Cherki som alternativ i offensiv riktning kommer de smälla i nätet under söndagen.

Angers har imponerat rejält under hösten och segrat i hälften av sina kamper. Kameruanen Bahoken noterades för två mål i 5-1-segern mot Nimes och är en viktig kugge i detta lag. Frågan är hur fräscha benen är efter att anfallaren varit och spelat två matcher i kvalet mot Afrikanska Mästerskapen. Bakåt har Angers släppt in två mål per match i snitt och det är knappast ett snitt som förbättras nu.

Lyon vann med 6-0 när lagen möttes förra hösten och håller betydligt högre nivå. Det kommer bli spel mot ett mål och det enda som gäller för Les Gones är att få hål på det förmodade säckförsvaret. Jag tror de löser den saken och -0,5 plockas till 1,64.

Spel: Lyon -0,5 @ 1,64

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Raymond-Kopa

Tid: 17.00

Leeds - Arsenal: Bortaseger @ 2,21

Efter en fin start på säsongen har Leeds börjat falla tillbaka. 1-4 mot både Leicester och Crystal Palace är inga resultat som Bielsa är nöjd med. Philips saknas verkligen på mittfältet och även Rodrigo är out ytterligare någon vecka. Då känns det som The Peacocks kommer få problem mot ett revanschsuget Arsenal som torskade med 0-3 mot Aston Villa innan uppehållet.

The Gunners får klara sig utan Partey och Elneny på mittfältet men Xhaka och Ceballos är en duo som känner varandra utan och innan. På topp lär de rödvita starta med Aubameyang, Lacazette och Willian, en trio med enorm kapacitet. Dessutom ser det bättre och bättre ut defensivt då både Marí och Chambers är tillbaka i träning. Gabriel har också växt ut till en gigant i de bakre leden.

Arsenal är bättre på alla positioner och även om Arteta inte fått ut max av sina mannar än är det ett lag med skyhög kapacitet. 2,21 på att London-klubben ska ta hem detta är alldeles för högt och är en klar del i min trippel.

Spel: Bortaseger @ 2,21

Tävling: Premier League

Plats: Elland Road

Tid: 17.30

Alkmaar - Emmen: Alkmaar -1,5 @ 1,61

AZ Alkmaar inledde ligaspelet märkligt nog med fem raka oavgjorda tillställningar. Mot slutet har de dock hittat rätt och vunnit två raka fajter med 3-0. Jesper Karlsson har kommit in i laget på ett mycket bra sätt och nätat flera gånger. Med Gudmundsson, Boadu och Stengs som lekkamrater har AZ en väldigt intressant offensiv. Koopmeiners är skadad och ser inte ut att kunna delta här, men i övrigt kan värdarna matcha en stark elva.

Emmen, med Simon Tibbling i truppen, har haft det kämpigt inledningsvis och bara mäktat med tre poäng. Med det ligger gästerna näst sist inför den nionde omgången. Det läcker för mycket bakåt. 21 insläppta är såklart för mycket och de två senaste bortamatcherna har slutat 1-3 mot Vitesse och 0-4 mot Heerenveen. Det blir inte enkelt att göra bättre resultat mot ett hyperintressant hemmalag.

AZ vann motsvarande möte med 3-0 i fjol och med 5-0 året innan dess. Emmen får i första hand fokusera på att hålla nere siffrorna nu så att det inte rinner iväg för mycket. Minst två mål vinner dock AZ med. -1,5 spelas.

Spel: Alkmaar -1,5 @ 1,61

Tävling: Eredivisie

Plats: AFAS Stadion

Tid: 20.00

