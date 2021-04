"Fjolårets fiaskolag vinner superettan"

Akropolis var en frisk fläkt i fjol och har nu värvat flera spännande spelare. Daniel Larsson, Astrit Ajdarevic och Panajotis Dimitriadis är spelare som har gjort det bra i större omgivningar än Superettan. Det ska bli väldigt intressant att se vad de kan tillföra Akropolis. Samtidigt har laget förlorat viktiga pjäser som Maripuu och Rajamohan. Även om de lär tillhöra den övre halvan av tabellen och ska kunna utmana om topp 3 tror jag inte Akropolis vinner serien.

GIF Sundsvall hade en svag höst i fjol och var till sist långt ifrån de tre översta positionerna. Oliver Berg och Johan Blomberg har sedan dess lämnat klubben och det är kännbara tapp. Linus Hallenius vänder dock hem igen och även Robert Lundström är ett vasst nyförvärv. Försäsongen har varit positiv, även om det gick dåligt i Svenska Cupen, och Giffarna blir att räkna med igen. Vinner gör de dock inte.

Falkenberg trillade ur Allsvenskan i fjol och är därmed en av de stora favoriterna till att vinna Superettan. Jag tror dock hallänningarna får svårt att motsvara favoritskapet. Tappet av försvarsklippan Carl Johansson är kännbart och även Marcus Mathisen har lämnat västkusten. Det gör att FFF inte når riktigt hela vägen till förstaplatsen.

Trelleborg och Västerås har imponerat i Svenska Cupen och kan mycket väl göra starka säsonger. Det är två gäng som säkerligen siktar på topp 3, men de nåt inte allra överst. Det gör inte heller Jönköpings Södra som förlorade kvalet mot Kalmar i höstas. Nej, istället hittas min vinnare i Skåne.

Helsingborg @ 4,20

Helsingborg var förra säsongens stora fiaskolag i Allsvenskan och trillade ur serien. Olof Mellberg valde då att lämna Olympia och in har istället Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström kommit. En intressant duo som har ett stort kunnande i sig. Under försäsongen har HIF visat sig vara svårslagna och bland annat kryssat mot Mjällby och Häcken.

Martin Olsson har lämnat klubben för Häcken och kommer såklart saknas, men Bödvar Bödvarsson har hämtats in från polska Jagiellonia och det är en kompetent vänsterback. Bakåt handlar annars mycket om Andreas Granqvist äntligen kan få vara skadefri. Landslagsbacken är i sina bästa stunder seriens kanske allra bästa spelare.

Framåt har Helsingborg fått behålla Anthony van den Hurk som gjorde elva mål i Allsvenskan under 2020 och tillsammans med Rasmus Jönsson bildar han Superettans bästa anfallspar. Dessutom har Viktor Lundberg hämtats in från Häcken och det är en rutinerad spelare med hög kapacitet. Max Svensson och Brandur Hendriksson Olsen är två andra pjäser som kommer göra mycket nytta för de rödblåa under säsongen.

Truppmässigt tycker jag Helsingborg ser allra bäst ut och här väljer jag alltså att gå fullt ut på favoriten. HIF vinner serien oftare än en gång på fyra och då är 4,20 ett utmärkt odds.