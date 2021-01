"Försvarsmuren faller - stjärnan Grealish slår till igen"

Spelstopp: 18.44 AZ Alkmaar - Utrecht: AZ Alkmaar -0,5 @ 1,80 Detta kan mycket väl bli en match mellan två svenska mittfältare som är precis på gränsen till landslaget. Jesper Karlsson har gjort stor succé med sitt AZ och noterades för ett mål i 3-2-segern över Feyenoord i söndags. Tillsammans med Boadu, Stengs, Gudmundsson och Koopmeiners har AZ en otrolig offensiv kraft vilket också syns i det faktumet att värdarna nätat näst flest gånger efter serieledarna Ajax. I Utrecht tar Simon Gustafson stor plats och är en av lagets viktigaste spelare. Han fanns dock inte med i truppen när Utrecht besegrade Sparta Rotterdam med 1-0. Utan Gustafson försvinner en stor del av gästernas kreativa spel. Emil Bergström finns också i laget men kommer inte delta här på grund av en skada. Utrecht gör en helt okej säsong men har bara vunnit en av sina åtta bortamatcher. Spelare för spelare är AZ det bättre laget och om värdarna bara får till sitt offensiva spel kommer de skapa gott om chanser på Utrecht. AZ -0,5, som är samma sak som den raka ettan, finns till 1,80 och det tycker jag definitivt är tillräckligt bra. Spel: AZ Alkmaar -0,5 @ 1,80

Burnley - Aston Villa: Bortaseger @ 2,04 Sean Dyche har haft en väldigt bra vecka. Först besegrades självaste Liverpool på Anfield Road och därefter krossades Fulham på Craven Cottage i FA-cupen. Två starka insatser från Burnley, men det är fortfarande ett lag som fokuserar på försvarsspel och fysisk kamp både hemma och borta. När Aston Villa kommer på besök kommer The Clarets ha ett litet bollinnehav och hoppas Pope har en bra dag i målet igen. Aston Villa har betydligt högre kapacitet med offensiva stjärnor som Traoré, Watkins, Grealish, Barkley och El Ghazi. Lejonen besegrade Newcastle med 2-0 utan några större problem och i sina bästa stunder är de ett av landets mest sevärda lag, något Aston Villa visade med all önskvärd tydlighet när Liverpool krossades med 7-2 tidigare under säsongen. Jag håller Aston Villa betydligt högre än Burnley och tror det är gästerna som tar tag i taktpinnen redan från start. Här rämnar Burnleys försvarsmur. Bortasegern finns till över två gånger pengarna och det är en given del på min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,04

Tid: 19.00 Hibernian - Rangers: Rangers -1,5 @ 2,12 Efter att Lampard fick sparken från Chelsea ryktas det om att Celtic kan vara sugna på den före detta mittfältsstjärnans signatur. Då hade han isåfall återigen konkurrerat med Steven Gerrard som leder Rangers. Gerrard har gjort underverk med sitt lag som i praktiken redan avgjort den skotska ligan. 22 segrar och tre oavgjorda är ett helt osannolikt facit. Sju insläppta på dessa 25 matcher är ännu bättre. Närmast kommer Rangers från en 5-0-seger mot Ross County där Filip Helander fick chansen från start och dessutom blev målskytt. Hibernian torskade med 0-3 mot St. Johnstone i semifinalen av Ligacupen trots att de mönstrade en stark elva. Melker Hallberg återfinns på värdarnas mittfält medan Doidge, Nisbet och Boyle ska göra målen. Det har gått hyfsat hittills i ligaspelet och Hibs ligger på den övre halvan av tabellen. När lagen möttes i Glasgow strax efter jul vann Rangers bara med 1-0 och Hibernian är inga slagpåsar. Samtidigt var Gerrards mannar betydligt bättre i den matchen och det finns ingen spelare i Hibernian som hade slagit sig in i Rangers startelva. Det råder klasskillnad mellan lagen och gästerna ska ses med bra chans att ta en klar seger. -1,5 spelas till höga 2,12. Spel: Rangers -1,5 @ 2,12

