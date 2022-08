Gerrard ska ta nästa steg med storklubben

Aston Villa stod för en relativt svag vårsäsong senast det begav sig och faktum är att Lejonen bara lyckades vinna två av sina elva avslutande ligamatcher. Det gjorde att Birmingham-klubben sjönk som en sten i tabellen och till slut hamnade på en 14:e-plats. Med tanke på kvalitén som finns i klubben ska de vara med och slåss om en plats på den övre halvan denna gång och för att hjälpa till med den saken har Robin Olsen flyttat hit permanent medan Ludwig Augustinsson lånats in från Sevilla. Två spelare som främst kommer vara back-ups till Martínez och Digne. I övrigt har den stora plånboken öppnats för Coutinho som var så lyckad i Villa-tröjan under förra våren. Han och Kamara, som kommit gratis från Marseille, blir väldigt spännande att följa under säsongen.

Aston Villa sluta topp 10 @ 1,80

Aston Villa spelade stundtals riktigt underhållande fotboll i fjol och med spelare som Coutinho, Watkins och Buendía på de offensiva positionerna kommer de hota alla motståndarnas försvar även denna säsong. Mittfältet ser dessutom stabilt ut med den hårdföre brassen Douglas Luiz bredvid stortalangen Jacob Ramsey. 21-åringen har en stor framtid framför sig och kan han ta ytterligare steg i utvecklingen under året har han potential att nå upp till toppskiktet av ligans mittfältare. Villas problem i fjol var att Mings, Chambers och Konsa inte var en tillräckligt bra försvarsuppsättning. Nu har Diego Carlos värvats in för dryga 300 miljoner från Sevilla och det kommer lösa många problem. Aston Villa är inte tillräckligt bra för att utmana om en Europaplats, men jag tror de kommer knipa en tiondeplats till sist. Att de ska hamna på den övre halvan ger 1,80 i odds och det blir mitt spel på laget från Birmingham.

Liga: Premier League

Spelform: Aston Villa sluta topp 10

