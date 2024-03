"Guldklimpen blir första målskytt under JDT"

Viktor Gyökeres flyger fram som en pansarvagn den här säsongen. 25-åringen från Hägersten imponerade stort i Coventry och sedan flytten till Sporting har anfallaren cementerat sig som en av Europas allra hetaste på sin position. Gyökeres toppar skytteligan i både Primeira Liga och Taca de Portugal samtidigt som han även vräkt in fem baljor i Europa League. De europeiska storklubbarna sägs stå på led för svenskens signatur och jag blir inte förvånad om sejouren i Sporting blir kortlivad om Gyökeres fortsätter på inslagen väg. Guldklimpen lär också vara given i Jon Dahl Tomassons startelva. Mot lag som erbjuder ytor för kontringar trivs Gyökeres som fisken i vattnet och ett offensivt viktat Portugal kan mycket väl visa sig vara en passande motståndare för vår nya nummer nio. Den portugisiska publiken vet vad anfallaren går för och för en gammal striker som Tomasson är det inte sällan viktigt att det är just spjutspetsen som står för målen. Min förhoppning är att duon får sträcka händerna i skyn under torsdagen. Svenska Spel betalar 4,00 gånger pengarna på att Gyökeres hittar nätet och det blir mitt tilltugg till Tomassons debut som förbundskapten. För den vågade finns även Gyökeres som första målskytt i matchen till 8,50. Nu är det dags att resa sig, Sverige! TILL ODDSET