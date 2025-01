"Han är en tränare som – á la Jon Dahl Tomasson"

Spelstopp: 15.59 Aston Villa - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,46 Efter segern mot Manchester City har Aston Villa misslyckats med att vinna mot både Newcastle och Brighton. Det sena tappet till 2-2 mot de sistnämnda sved för Emerys gäng som hoppas studsa tillbaka när Leicester gästar Villa Park denna söndag. Rogers och Durán saknas då båda sitter på botbänken, men jag tror ändå att Villa kan göra både två och tre mål på helgens kombattanter. Watkins är onekligen en spelare som bör trivas mot det skakiga försvaret på andra sidan. Med det sagt utesluter jag heller inte att Leicester lyckas hitta nätet. Aston Villa är relativt dåliga på att kontrollera en matchbild, framför allt i ledning, och Ruud van Nistelrooy är en tränare som – á la Jon Dahl Tomasson – gärna trycker in så många offensiva pjäser som möjligt i sin startelva. Jag tror därför på en målrik tillställning och väljer att spela över 2,5 mål till nästan 1,50. Inget superodds, men det duger gott som virke i trippelelden. Spel: Över 2,5 mål @ 1,46 Tävling: Premier League Plats: Villa Park Tid: 16.00 Bournemouth - Everton: Hemmaseger @ 1,79 Inför säsongen spelade jag Bournemouth att bli bäst i södra England – motbuden är Brighton och Southampton – till 4,00 gånger pengarna. Det vet i katten om det inte är säsongens bästa långtidsspel. Sett till underliggande siffror är The Cherries ett Champions League-lag i vardande och faktum är att bara Liverpool och Chelsea slår Iraolas gäng på fingrarna vad gäller Expected Goals. Bournemouth kan såra sina motståndare på flera olika sätt och till lördagens möte med Everton är Kluivert tillbaka från avstängning. Tillsammans med Semenyo, Evanilson och Christie kan holländaren skoja friskt med Evertons backlinje. The Toffees cyniska förmåga ska inte underskattas på något sätt, men här ställer jag mig ytterst tveksam till att gästerna räcker till. Bournemouth är det klart bättre laget och jag menar att favoritskapet är befogat i Dorset. Farligt nära 1,80 på den raka ettan är taget alla dagar i veckan. Spel: Hemmaseger @ 1,79 Tävling: Premier League Plats: Vitality Stadium Tid: 16.00 Manchester City - West Ham: West Ham under 0,5 mål @ 2,40 Skadan på Rodri blev startskottet på en mängd olika problem för Manchester City. Defensiven har inte på långa vägar räckt till samtidigt som Pep Guardiolas kompani blivit nästan pinsamt försiktiga i sin offensiv. Hösten och inledningen på vintern har ständigt varit ett steg framåt och två steg tillbaka för de ljusblå som måste steppa upp om de ska spela Champions League nästa säsong. 2-0 mot Leicester kan dock ha givit en moralisk boost och även om prestationen inte stack ut på något sätt ges Manchester City optimala förutsättningar när West Ham gästar Etihad denna lördag. Inte nog med att The Hammers haft det tufft under säsongens första halva, här saknas dessutom Jarrod Bowen som är gästernas klart vassaste hot när det vankas omställningar. Klarar Manchester City bara av att hålla Kudus i schack ska de även klara av att hålla nollan. West Ham under 0,5 mål spelas till skyhöga 2,40! Spel: West Ham under 0,5 mål @ 2,40 Tävling: Premier League Plats: Etihad Stadium Tid: 16.00 Trippeln Aston Villa - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,46 Bournemouth - Everton: Hemmaseger @ 1,79 Manchester City - West Ham: West Ham under 0,5 mål @ 2,40 Totalt odds: 6,27 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.