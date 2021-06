"Inget målfyrverkeri när Sverige möter Ukraina"

Spelstopp: 20:59 Sverige - Ukraina: Asian Över/Under Fulltid: Under 2,25 mål @ 1,79 Sverige har inte tagit sig till åttondelsfinal via en sprakande fotboll där målchanserna radats upp via ett klockrent anfallsspel. Den minutiöst noggranna organisationen är snarare orsaken till att Blågult tagit sig hit och jag är tämligen övertygad om att Janne Andersson och övriga i ledarstaben inte överger den taktiken i Glasgow. Ukraina är livsfarliga när de får ställa om och det har givetvis förbundskaptenen och hans vapendragare stenkoll på. Bortsett matchen mot Polen har de bakre leden sett stabila ut med Robin Olsen i fören och kan han fortsätta på inslagen väg blir det svårt för Ukraina att hitta nätet. Shevchenko och company trivs normalt inte särskilt bra mot lågt stående lag och då det är precis vad som väntar på Hampden Park lutar jag mot att vi får se en målsnål historia framför oss. Yarmolenko, Yaremchuk och Malinovskyi gillar att ha stora ytor att operera på men det kan trion inte räkna med mot ett Sverige som sätter försvarsspelet i första hand. Under 2,25 mål betalar 1,79 gånger pengarna och det anser jag är tillräckligt bra för att hugga. Spelet rättas grönt vid totalt noll eller ett mål i matchen. Halv vinst om det stannar vid totalt två strutar. Spel: Asian Över/Under Fulltid: Under 2,25 mål @ 1,79

Tävling: EM

Plats: Hampden Park

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Live 4, C MORE Stream Sverige - Ukraina: 1:a halvlek: Under 0,75 mål @ 1,97 Sverige klarade av att hålla fortet i den första halvleken mot Spanien, men mot Slovakien hade Blågult ganska uppenbara problem i offensiven under de inledande 45 minuterna. Emil Forsbergs något slumpartade mål mot Polen är hittills svenskarnas enda balja i en första halvlek i detta EM. Jag tror på en tillbakadragen första halvlek även här, något som heller inte Ukraina bör vara särskilt missnöjda med. Shevchenkos mannar löste 0-0 i halvtid mot Nederländerna och den försiktighet som de gulklädda visade upp då tror jag kommer att upprepa sig i Glasgow. 2-0 i halvtid mot ett defensivt uselt Nordmakedonien värderar jag inte in i denna åttondel och underläget med 0-1 i halvtid mot Österrike kommer efter slarv i markeringen i samband med en hörna. Det misstaget gör ukrainarna inte om här. Under 0,75 mål i halvtid till 1,97 tänker jag inte missa! Spel: 1:a halvlek: Under 0,75 mål @ 1,97

