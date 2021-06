"Italien visar återigen på klass"

Spelstopp: 17:59

Förbundskaptenen Igor Angelovski har varit tydlig med en grej när det gäller hans Nordmakedonien och EM, det kommer inte att anfallas för glatta livet. Ett robust försvar är receptet för värdnationens eventuella framgångar och i den senaste vänskapslandskampen såg de defensiva leden starka ut. Fram till den 97:e minuten. Då kvitterade Slovenien till 1-1, men då Nordmakedonien lyckades med bedriften att bara släppa till ynka två skott mot eget mål är jag ändå relativt övertygad om att Angelovski är nöjd med insatsen på det stora hela. Denna fredag blir motståndet också lättare och jag lutar åt att vi får se en så gott som ordinarie startelva från värdarnas sida.

Kazakstan har vunnit tre landskamper alla kategorier på ganska exakt två år och då två av triumferna kommit mot blåbärsnationen San Marino säger det väldigt mycket om den låga nivå gästerna håller. Om vi bortser matcherna mot San Marino har Kazakstan vid endast ett tillfälle gjort fler än två mål i en och samma kamp, nämligen i 2-0-segern mot Litauen i fjolårets Nations League. Det är inga övertygande siffror direkt och jag tror att kazakerna får svårt att hitta nätet även i Skopje.

Kazakstan under 0,5 mål betalar precis under två gånger smeten och det är ett spel jag gillar. Nordmakedonien stärks av en hållen nolla i ryggsäcken inför EM och det tror jag värdarna fixar.

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Tose Proeski Arena

Tid: 18:00

The Iberian Derby stundar på Atlético Madrids hemmaplan Wanda Metropolitano, men med tanke vad som stundar en dryg vecka bort lär inte känslorna svalla över på plan. Spanien tvingas klara sig utan Sergio Ramos i EM och det är givetvis ett avbräck av absurda mått. Lagkaptenen med nästan 200 landskamper på sitt cv blir givetvis omöjlig att ersätta. Luis Enrique tror sig dock ha hittat hans ersättare. Aymeric Laporte är uttagen i truppen och faktum är att Manchester Citys mittback här gör sin första landskamp på seniornivå. Helt otroligt. Jag är inne på att Enrique vill slipa på de defensiva detaljerna mot Portugal för att sedan övergå till de offensiva mot Litauen, något som talar för en avvaktande matchbild.

Portugal lär vilja göra samma sak då de avslutar genrepet med att ta emot Israel. Bara en hållen nolla i det nyligen inledda VM-kvalet trots beskedligt motstånd kan jag tänka mig oroar Fernando Santos något. Med det sagt går det ingen nöd på försvararna i Santos trupp. Pepe, Dias och Fonte är mittbackar med cynism och rutin så att det räcker och blir över. Om det skulle behövas kan även de defensiva mittfältarna Carvalho och Pereira göra ett bra jobb i backlinjen. Portugal och Spanien möttes faktiskt så sent som i oktober, då också i en vänskapslandskamp, med resultatet 0-0 som utfall.

Jag tror på en målsnål historia även denna gång och när under 2,5 mål finnas att hämta till över 1,70 klickar jag i direkt.

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Wanda Metropolitano

Tid: 19:30

TV: C MORE Fotboll, TV12, C MORE Stream

Roberto Mancini har fått massvis med beröm för hur han utvecklat sitt Italien och jag är mer än benägen att stämma in i hyllningskören. Sedan EM-kvalet avslutades i november 2019 har Italien hunnit med att spela tolv landskamper i olika sammanhang. Hur många mål de släppt in? Två. Gli Azzurris defensiva led är därmed på samma nivå som vi vant oss vid genom åren och jag utesluter inte på något sätt att Mancini och company tar sig långt i EM. Här förväntar jag mig en väl genomförd insats från värdarna, men att resultatet skulle sticka iväg ser jag med det sagt som relativt långsökt.

Tjeckien är ett landslag på klar uppgång och 1-1 hemma mot Belgien i VM-kvalet var definitivt en insats att hänga i granen. Vaclík, Soucek och Schick är en stark centrallinje och trions prestationer kommer att vara vitala för tjeckernas eventuella framgångar i sommarens mästerskap. Gästerna är dock sällan inblandade i målglada historier. Bortsett 6-2-vinsten mot ett uselt Estland i VM-kvalet har öl-vurmarna gått under 2,5 mål i sex raka landskamper alla kategorier, en trend jag ser fortsätta denna afton.

Marknaden tror på många mål, jag tror på det motsatta. Under 2,5 mål spelas med god magkänsla till finfina 1,90 gånger spaghettin.

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 20:45

TV: Sportkanalen, C MORE Stream

Trippeln

Nordmakedonien - Kazakstan: Kazakstan under 0,5 mål @ 1,96

Spanien - Portugal: Under 2,5 mål @ 1,73

Italien - Tjeckien: Under 2,5 mål @ 1,90

Totalt odds: 6,44

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.