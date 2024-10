"Jag är full av beundran - Liverpool visar klass"

Champions League fortsätter under onsdagen med nedslag i Lissabon, Liverpool och Leipzig. Jag tittar främst på ett målspel i den portugisiska huvudstaden medan Liverpool och RB Leipzig är lag vars segerchans står högt i min bok. Häng med i texten!

Spelstopp: 20.59

Benfica - Atlético Madrid: Under 2,5 mål @ 1,88 - till nya Oddset

Så sent som i söndags mätte Atlético Madrid svärd med Real Madrid i El Derbi Madrileño. I ett tight och tillknäppt stadsderby hamnade “Madrassmakarna” i underläge efter en dryg timme, men långt in på tilläggstiden kunde Correa slå in 1-1 och se till att de rödvita behöll sin obesegrade svit i La Liga. Samma svit hoppas Diego Simeone och company behålla även i Champions League.

2-1 i premiären mot RB Leipzig föll också efter ett sent avgörande och denna onsdag går resan till Lissabon där Benfica står på andra sidan. Portugiserna inledde likt Atlético Madrid sin sejour i Mästarturneringen med en seger – 2-1 mot Crvena Zvezda. I det inhemska ligaspelet kör Bruno Lages kompani över det mesta i sin väg, men här förväntar jag mig att det inte går lika lätt för “Örnarna”.

Atlético Madrid är i grund och botten det klart bättre laget, men med hänsyn till det tuffa och tighta schemat som råder tror jag inte nödvändigtvis att siffrorna springer iväg på mäktiga da Luz. Under 2,5 mål spelas till strax under 1,90.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,88

Tävling: Champions League

Plats: Estádio da Luz

Tid: 21.00

Liverpool - Bologna: Liverpool (-1) @ 1,56 - till nya Oddset

2-1 i lördagens kvällsmatch mot Wolverhampton kan tyckas som tighta siffror för Liverpool. Sett till matchbilden var dock Slots mannar ett nummer för stora för Wolves och en annan dag hade The Reds fått med sig en större seger från Molineux. Jag är full av beundran för fotbollen som holländaren bedriver med grabbarna från hamnstaden och blir inte förvånad om värdföreningen visar sig vara flera klasser bättre än Bologna denna onsdag.

Det finns en spelmässigt hög höjd i de rödblå som numera leds av Vincenzo Italiano, men fem oavgjorda resultat på säsongens sju inledande tävlingsmatcher är samtidigt ett rungande kvitto på att Bologna saknar spets längst fram. I jämförelse med Liverpool och Slot tycker jag att gästerna har tagit ett kliv tillbaka som helhet sedan Thiago Motta lämnade skutan och på Anfield kommer det att bli åka av för italienarna.

Jag hävdar att det råder klasskillnad mellan dessa lag och klickar därför Liverpool (-1) – måste med minst två bollars marginal – till strax under 1,60.

Spel: Liverpool (-1) @ 1,56

Tävling: Champions League

Plats: Anfield

Tid: 21.00

RB Leipzig - Juventus: Hemmaseger @ 2,40 - till nya Oddset

Trippeln går i mål på Red Bull Arena där en av Champions League-kvällens på förhand mest sevärda tillställningar äger rum. Juventus har som bekant tagits över av Thiago Motta och att jämföra den gamla mittfältarens fotboll med Max Allegris är som natt och dag. Helgens 3-0-seger mot Genoa var en kanonprestation och anmärkningsvärt är att “Den gamla damen” inte släppt in något mål på sina sex första omgångar i Serie A.

I Champions League-premiären mot PSV (3-1) fick dock Di Gregorio kröka rygg och det tror jag att slipsen får göra även i Sachsen. RB Leipzig har en ruskigt högoktanig offensiv där bland annat Sesko, Openda och Simons tar plats. Trion låg bakom precis allt i helgen där Augsburg lades på rygg med 4-0 och då triumfen bröt en negativ svit tror jag att Marco Roses mannar kan spinna vidare på inslagen väg.

Hemmaplan är en tung faktor och när jag ännu inte är riktigt såld på detta Juventus väljer jag att ta ställning för RB Leipzig. 2,40 är ett kanonodds på den raka ettan.

Spel: Hemmaseger @ 2,40

Tävling: Champions League

Plats: Red Bull Arena

Tid: 21.00

Trippeln - till nya Oddset

Benfica - Atlético Madrid: Under 2,5 mål @ 1,88

Liverpool - Bologna: Liverpool (-1) @ 1,56

RB Leipzig - Juventus: Hemmaseger @ 2,40

Totalt odds: 2,04

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.