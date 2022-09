Jättematch - "Harry Kane nätar i Londonderbyt"

Det är inte vilket derby som helst som ska spelas denna lördag. Det är serieledarna Arsenal som tar emot Tottenham som bara befinner sig en pinne bakom. Det var längesedan dessa två lag möttes när båda befann sig så högt upp i tabellen. Visst är det fortfarande tidigt, men det går inte att bortse från att både Arsenal och Tottenham har imponerat oerhört mycket. Detta är en riktig pangmatch vi har att se fram emot och med ett par fina spel i näven blir det hela ännu bättre. Här följer min analys av tillställningen.

Hemmaseger @ 2,05

De senaste årens derbyn har alla följt samma mönster. Arsenal vinner på Emirates medan Tottenham vinner sina hemmamatcher. Faktum är att senast Spurs vann ett ligaderby på den här arenan var 2010. Sedan dess har lagen ställts mot varandra på Emirates elva gånger i Premier League med sju hemmasegrar och fyra kryss som resultat.

Artetas mannar toppar tabellen och en del belackare har sagt att det endast är för att Arsenal har mött sämre lag, men det går inte att göra mycket annat än att slå de som står framför dig. The Gunners har en helt annan stabilitet i laget än vad som varit fallet på senare år och faller inte igenom i sina prestationer längre.

Thomas Partey har varit skadedrabbad under sin karriär i Arsenal och skickades tidigt hem från Ghanas landslagssamling med en knäskada. Den ska dock inte vara allt för allvarlig och troligen lirar mittfältaren här. Något som är oerhört viktigt för detta rödvita gäng. Partey har genomgående varit lagets kanske allra bästa spelare under hösten med sitt lugn och sin fina passningsfot. Då Partey tar en mer tillbakadragen roll har det gjort att Xhaka har en högre utgångsposition är tidigare. Det har lett till att schweizaren spelar sitt livs fotboll och inte längre hamnar i lika många situationer där han tar dumma röda kort. Skulle Partey däremot inte kunna delta kommer jag göra en annan analys av matchen. Så viktig är han.

Det som har gjort störst skillnad för Arsenal är dock att Saliba och Jesus har kommit till klubben. Den förstnämnde har varit en gigant i de bakre leden och är så bra att han fick gott om speltid i det franska landslaget den gångna samlingen. Gabriel Jesus har samtidigt varit helt briljant på topp och när han spelar känns det ibland som att det är en senior som spelar mot juniorer.

Tottenham har också värvat bra under sommaren och Richarlison är en spelare som genast kommit in och bidragit. Han lär få chansen från start tillsammans med Son, som stod för några riktiga drömmål senast mot Leicester, och Kane. Det är tveklöst några av världens bästa omställningsspelare och det är precis det som har varit taktiken under hösten. Antonio Conte parkerar bussen och sticker iväg på blixtsnabba kontringar så fort som de vitklädda vinner bollen. Får de in första målet är Tottenham oerhört svåra att tas med då de bara kan inrikta sig på att försvara och slå långt på de kvicka anfallarna.

Gästernas mittfält känns dock svagare än Arsenals även fast Bissouma har plockats in. Visst är Höjbjerg och Bentancur skickliga spelare, men Xhaka och Partey bör kunna vinna den fajten. Tottenhams försvar känns däremot hur starkt som helst med Dier och Romero som mittlås. Det är fysiskt starka, aggressiva spelare som är svåra att möta. Håller Romero sig bara på rätt sida galenskapen och inte drar spelare i håret är det en av seriens allra bästa försvarare.

Trots detta håller jag Tottenham något lägre än Arsenal i dagsläget och på Emirates, där de aldrig vinner, tror jag att Spurs får svårt igen. När vi erbjuds 2,05 på den raka ettan är det ett odds som jag klickar i.

Över 2,5 mål @ 1,69

Arsenal anfaller med hela laget vilket gör dem ganska sårbara för omställningar, något som Tottenham som sagt är mästare på. Det har märkts i de tre hemmamatcherna som spelats under hösten där Arsenal faktiskt inte hållit nollan någon gång. Tre vinster finns dock noterade och det har snittats fyra mål i dessa matcher. Fem av de sex senaste mötena mellan dessa lag har gått över 2,5 mål. Det är alltid en enorm energi som kommer ner från läktarna när de stora huvudstadsrivalerna möts vilket gör att det är svårt att hålla huvudet kallt och hålla fast vid sina positioner. När spelare som Saka, Martinelli, Jesus, Son, Kane och Richarlison samtidigt ser ut att starta är det svårt att se detta bli målsnålt. 1,69 är på gränsen till att vara för lågt för överspelet men är fortfarande spelbart.

Arsenal vinner första halvlek @ 2,65

Arsenal har rivstartat i stort sett varje match denna säsong och fått in tidiga ledningsmål. I fem av sju omgångar har The Gunners vunnit den första halvleken och jag ser framför mig en matchbild där de rödvita tar tag i taktpinnen från start, framhejade av en allt mer högljudd publik på Emirates. Det kommer bli en kanonad mot motståndarmålet inledningsvis och kan Spurs rida ut den inledande stormen kan momentum svänga över till deras sida. Jag tror dock inte de lyckas med den saken. Arsenal får in en boll relativt tidigt och 2,65 på att de vinner den första halvleken är ett riktigt bra odds. Den tar vi!

Harry Kane gör mål @ 2,50

När det vankas North London Derby gäller det att hålla ögonen på Harry Kane. Den notoriske målskytten trivs utmärkt mot värsta rivalen och har gjort 13 mål på 15 Premier League-matcher mot Arsenal. Ingen spelare har gjort fler mål på de rödvita sedan Premier League startade. Får Kane ett läge smäller det och Tottenham har tilldelats mängder av straffar (fyra på de åtta senaste ligamatcherna) mot Arsenal de senaste åren. Straffar som superstrikern inte har haft några som helst problem att placera in i mål. Gabriel har ibland svårt att hålla huvudet kallt och det är inte omöjligt att han ger bort en elvametare. 2,50 på att Arsenal-dödaren nummer ett hittar nätet är i vilket fall som helst för bra för att låta bli.