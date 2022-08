Juventus hittar tillbaka - vinner Serie A

Mesta mästarna från Turin fick för andra året i rad lämna ifrån sig Scudetton till en Milano-klubb. “Den gamla damen” behöver hitta tillbaka till sig själva och under ledning av Massimiliano Allegri finns självklart stora möjligheter till att den 37:e ligatiteln kan bärgas 2022/23.

Redan tidigt under hösten kunde vi skönja att något inte stod helt rätt till i Juve-lägret. Två poäng på de fyra inledande matcherna hör knappast till vanligheterna när det kommer till det vitsvarta sällskapet men därefter fick Turin-klubben bättre träff och kunde sakta men säkert äta sig in i serien. Till slut hamnade klubben som tabellfyra vilket innebär ett nytt Champions League-äventyr under hösten. Nybygget pågår för Massimiliano Allegri som bland annat sett Dybala, Douglas Costa och superveteranen Chiellini lämna. Med en tämligen stor plånbok kan vi räkna med en ruskigt vass trupp till ligastart. Jag tror faktiskt att det är dags för Juventus att åter kliva upp på tronen i Italien.

Missa inte de senaste spelartiklarna på Fotbollskanalen i tipshörnan - du hittar dem här

Förväntningar på 2022/23

Juventus ska bara vinna ligan, den förväntningen finns på de vitsvarta varje år även om det inte alltid är realistiskt. Nu har det gått två år utan att “Den gamla damen” tagit hem Scudetton och då är pressen ännu större. I fjol blev det dessutom förlust i finalen av Coppa Italia mot Inter och därmed gick Turin-klubben titellösa. Det måste fixas till denna säsong, annars är det ännu ett förlorat år. Dessutom ska Juventus ta sig längre i Champions League än i fjol.

Juventus vinner Serie A @ 2,80

Det var aldrig nära i Serie A förra säsongen utan istället fick Juventus kämpa om att ta en Champions League-plats. Något som de svartvita löste och under sommaren har ett antal stora affärer gjorts. Di María är en smart värvning som kommer passa bra tillsammans med Dusan Vlahovic på topp. Locatelli och Zakaria har fått en försäsong tillsammans för att lära känna varandra och i backlinjen kommer Bremer ge trygghet och stadga. Det är dessutom en månad kvar av fönstret när dessa rader skrivs och det kan mycket väl komma någon ytterligare värvning. Jag tror vi kan förvänta oss stora saker av Juventus och klickar i att de tar tillbaka ligatiteln till klart godkända 2,80.

Liga: Serie A

Spelform: Juventus vinner Serie A

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 2,80

TIPPA SERIE A HÄR

Se toppskikt tippningen av Serie A här