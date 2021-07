"Kalmar gör det inte lätt för AIK"

Spelstopp: 17:29 AIK - Kalmar FF: Kalmar FF +1 @ 2,00 Återstarten av Allsvenskan har varit upp och ner för AIK som inledde med att torska mot Häcken för att sedan slå Varberg förra helgen. Rättvis var absolut viktorian mot de sistnämnda, men Gnaget imponerar inte på mig. Det tenderar allt som oftast att gå väldigt långsamt i solnaiternas uppbyggnadsspel och framåt har varken Goitom, Stefanelli eller Radulovic kommit upp i önskad nivå hittills. Det finns absolut mer att önska från Bartosz Grzelak och övriga, men jag anar problem för värdarna när Kalmar kommer på besök. Smålänningarna har tillsammans med Henrik Rydström kommit längre i sitt sätt att spela och det märktes inte minst senast då Häcken stundtals spelades ut efter noter. Visserligen räckte det inte till poäng då Getingarna visade upp ruggig effektivitet i sina kontringar, men kan Rydström och company hitta upp i liknande nivå här är mycket vunnet. Berg, Ring och Gustafsson är skickliga nog för att hitta igenom AIK:s försvar och när Gnaget blir för stora favoriter i min bok väljer jag därför att kolla åt andra hållet. Kalmar +1 (trevägs) betalar 2 gånger degen och det tycker jag definitivt är tillräckligt bra för att trycka av. Spel: Kalmar FF +1 @ 2,00

Tävling: Allsvenskan

Plats: Friends Arena

Tid: 17:30 IFK Göteborg - Mjällby: Hemmaseger @ 1,77 Micke Stahres intåg på IFK Göteborgs tränarbänk innebar en injektion i återstarten mot Elfsborg och även om det var boråsarna som åkte hem med tre poäng tyckte jag att Blåvitt förtjänade minst en pinne sett till matchbilden. Den resultatmässiga effekten kom däremot senast mot Östersund. 3-2-segern var rent siffermässigt onödigt jämn, men lita på att den har givit värdarna vind i seglen. Än mer vind kommer dessutom denna söndag då Oscar Wendt och Marcus Berg av allt att döma är med i matchtruppen. Jag räknar därför med ett ordentligt tryck från publiken på Ullevi och jag är tveksam till att Mjällby orkar stå emot över 90 minuter. Gästerna från Listerlandet har gjort det okej under Christian Järdlers ledning, men då det inte syns i poängkolumnen är det lätt att självförtroendet börjar tryta. Bergström och Löfquist har en bit upp till önskvärd nivå och jag tror att duon får vänta ytterligare på den berömda ketchupeffekten. 1,77 betalar den raka ettan och det hugger jag som en del i trippeln. Spel: Hemmaseger @ 1,77

Tävling: Allsvenskan

Plats: Ullevi

Tid: 17:30 Lilleström - Molde: Bortaseger @ 1,79 Lilleström har stått för en fin inledning i egenskap av nykomlingar och det är framför allt mot slutet som poängen rasslat in för LSK. Med det sagt var insatsen i derbyt mot Vålerengen knappast värd en pinne och jag skulle inte bli förvånad om värdarna har en sämre period framför sig. Den kan mycket väl inledas under söndagen då Eliteseriens just nu överlägset bästa lag kommer på visit till Åråsen Stadion. Molde har ryckt ifrån Bodö/Glimt i toppen och inför helgen skiljer det fem poäng mellan lagen. 29 inspelade poäng av 39 möjliga är ett facit det fullkomligen skriker ligaguld om och på tal om facit finns det en viss herre som ståtar med ett ruggigt sådant. Ohi Omoijuanfo har bombat in 15 påsar på 13 matcher och för stunden finns ingenting som kan stoppa anfallarens framfart. Ackompanjerad av hovleverantören Eikrem går det absolut ingen nöd på Moldes offensiv. Den bör bli utslagsgivande även utanför Oslo och jag kniper gladeligen den raka tvåan till det smarriga oddset 1,79. Molde vinner! Spel: Bortaseger @ 1,79

Tävling: Eliteserien

Plats: Åråsen Stadion

