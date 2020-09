"Kalmars negativa hemmasvit fortsätter"

Efter en jobbig start på mina tripplar gick det bättre under söndagen. Samtliga matcher satt med marginal. Oddset 6,88 var inte så pjåkigt heller, grattis till alla som ryggade. Måndagen bjuder på två drag från Allsvenskan och ett från Danmark som känns riktigt bra. Häng med och jobba in storkovan tillsammans med mig!

Spelstopp: 18.59

Östersund - Örebro: Hemmaseger @ 2,48

Östersund är tveklöst ett av hela seriens allra formstarkaste lag. De rödsvarta har plockat 13 poäng på de fem senaste omgångarna och bara förlorat en av de elva senaste. Backlinjen med Sonko-Sundberg, Isherwood, Haugan och Ouattara framför Keita i målet pratas det inte mycket om, men det är en kvartett som håller hög klass. Hemma på Jämtkraft är de svåra att bryta ner.

Örebro kommer från två stycken mycket fina segrar då de slagit tillbaka IFK Norrköping med 4-3 och Malmö FF med 3-2. Deniz Hümmet har visat sig vara ett perfekt nyförvärv för närkingarna och dessutom har Besara sett sylvass ut. ÖSK läcker dock bakåt, tolv insläppta på de senaste fem omgångarna är några mål för mycket och då blir det svårt att stoppa Perry, Turgott, Baptiste och de andra.

Örebro är seriens näst sämsta bortalag med endast två segrar på nio försök. Mot ett ruggigt formstarkt Östersund blir det svårt att bättra på den sviten. Ettan finns till fina 2,48 och det kan jag inte motstå.

Spel: Hemmaseger @ 2,48

Tävling: Allsvenskan

Plats: Jämtkraft Arena

Tid: 19.00

Kalmar - IFK Norrköping: Bortaseger @ 2,02

IFK Norrköping visar urusel form och kan glömma allt vad toppstrid heter. Bara en seger på de nio senaste gör att Jens Gustafsson är ordentligt ifrågasatt på tränarbänken. Mot Östersund var Peking på väg mot en efterlängtad trepoängare men tappade 2-0 till 2-2 med kvarten kvar. Just försvarsspelet har varit ett problem för de vitblåa som inte hållit nollan sedan den 22:a juli.

Offensivt ser det dock ruggigt bra ut. Mot Östersund vilades U21-hjälten Pontus Almqvist medan Sead Haksabanovic satt på bänken. Det är två spelare som lär kliva rakt in i startelvan här. Mot Östersund stod Levi för ett drömmål och Nyman tryckte in sitt tionde för säsongen så visst finns det gott om anfallskraft i bortalaget. Det är svårt att se hur Kalmar ska lyckas stå emot den anstormningen i 90 minuter.

Kalmar har inte vunnit på Guldfågeln Arena på väldigt länge. Säsongens enda hemmavinst togs faktiskt på Fredriksskans. Nanne Bergstrand hoppas mycket på de unga talangerna Crona och Jansson men på det stora hela är truppen för tunn. Norrköping har vunnit åtta av de tio senaste inbördes och 2,02 är för högt på tvåan. Den plockar vi med på kupongen!

Spel: Bortaseger @ 2,02

Tävling: Allsvenskan

Plats: Guldfågeln Arena

Tid: 19.00

Aarhus - Vejle: Aarhus över 1,5 mål @ 1,66

Den första omgången av den danska ligan ska tas i hamn när fjolårstrean Aarhus ställs mot nykomlingen Vejle. AGF var målglada i fjol och snittade drygt ett och ett halvt mål per match. Bäst av alla var Patrick Mortensen som kom tvåa i skytteligan med sina 17 fullträffar. Att krutet har hållits torrt under uppehållet visade strikern när han dunkade in två bollar i 5-2-segern mot Honka i kvalet mot Europa League.

Sedan dess har två träningsmatcher mot Nordsjälland spelats och dessa har Aarhus vunnit med 2-0 och 4-2. Överhuvudtaget ser hemmalaget väldigt vassa ut framåt, även om det ska sägas att de släpper till lite för mycket chanser för att tränaren ska vara helt nöjd. Vejle vann andradivisionen i fjol och har ett lag som ska kunna hävda sig hyfsat i det danska finrummet. Här får de dock slå ur underläge.

Aarhus kommer ha mycket boll men har samtidigt ett Europa League-kval att tänka på senare i veckan. Den raka ettan till 1,53 lockar då inte speciellt mycket. Däremot är det svårt att se Vejle stå emot Mortensen och company i 90 minuter och visst kommer värdarna näta. Att de ska göra minst två mål står i 1,66 och det är fullt godkänt virke till min trippel.

Spel: Aarhus över 1,5 mål @ 1,66

Tävling: Superligaen

Plats: Ceres Park

Tid: 19.00

