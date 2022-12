Klassiska klubben åker ur Premier League

Southampton åker ur @ 2,48 Ralph Hasenhüttl fick ingen ordning på Southampton och fick till sist lämna det sjunkande skeppet. In har istället walesaren Nathan Jones, som gjort det så bra med Luton, kommit. Det blir intressant att se vad en ny röst i omklädningsrummet kan betyda för de rödvita för något behöver göras. Avslutningen innan uppehållet var riktigt dålig för sydkustgänget. Då torskade de tre raka ligamatcher och behövde straffar för att slå ut Sheffield Wednesday, ett lag från League One, ur Ligacupen på hemmaplan. I tisdags väntade nästa League One-gäng, Lincoln, i Ligacupen och återigen blev det tufft trots att matchen spelades på St. Mary’s. Southampton lyckades då vända 0-1 till 2-1 och avancera vidare, men att ha det så svårt mot lilla Lincoln är inget som skänker förtroende direkt. Nathan Jones valde då ändå att spela med det bästa han har. Salisu, Bella-Kotchap och Lyanco startade som mittbackar med Perraud och Walker-Peters på kanterna. Elyounoussi, Maitland-Niles och Ward Prowse tog hand om mittfältet medan Armstrong och Adams fick chansen på topp. Den sistnämnde stod också för båda målen mot Lincoln och blev stor hjälte. Anfallet är annars ett av de största problemen hos The Saints. Det finns ingen riktigt utpräglad målskytt i laget. Ché Adams är viktig med sitt slit och är lagets bästa målskytt i Premier League. Han hittas dock först på 25:e plats i skytteligan med fyra baljor inför omstarten. De rödvita skriker efter en måltjuv och det blir intressant att se vad som kan komma in i januarifönstret. Bakåt har det också läckt betänkligt och det är bara nykomlingarna Bournemouth och Nottingham som släppt in fler mål än Southamptons 27. Bazunu har en lysande framtid framför sig, men jag ställer mig frågande till om han är redo att bära ett lag på sina axlar som försteslips. Det är såklart svårt att vara pricksäker i sina långtidsspel innan vinterns transferfönster ens har öppnats för så mycket kan ändras beroende på vad som finns på marknaden och hur aktiva klubbarna väljer att vara. Som läget är just nu strax innan jul ser jag dock inte tre sämre lag än Southampton och 2,48 är några punkter för högt på att Nathan Jones får se sitt nya lag degraderas.

