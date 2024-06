"Laddat möte - Alplandet har den speciella förmågan"

Ungern Från att ha varit en var fjärde match-nation under Balász Dzsudzsák-eran har Ungern funnit sig tillrätta under Marco Rossis vingar. Italienaren har tålmodigt jobbat med en hel nation vars framgångar numera även märks relativt tydligt på klubblagsnivå. Då ska vi inte ens tala om landslaget som gjort väldiga framsteg med sin förbundskapten. Ungern har specialiserat sig som ett utpräglat kontringslag mot spelförande nationer, men det stannar inte där. I sann Henrik Rydström-anda har Rossi även sett till att Ungern visar spår av “relationism” när de själva väntas ta tag i taktpinnen. Mot Schweiz lär det dock bli mycket försvarsspel på agendan. Orbán styr backlinjen med järnhand, men det råder oklarheter kring vem som ska vakta målet. Gulácsi har varit given förstamålvakt i många år, men numera finns även Dibusz med i diskussionen. Framåt handlar väldigt mycket om Szoboszlai som Schweiz måste hålla i strama tyglar. Schweiz För x antal dagar sedan klippte jag Schweiz att komma topp 2 i Grupp A till 2,25 och hittills har jag inte hört, läst eller sett något som får mig att revidera ställningstagandet. Alplandet har, likt ett mini-Kroatien, en förmåga att leverera i stora mästerskap. Murat Yakin har samma organisatoriska förmåga som tidigare förbundskaptenen Petkovic och det är väldigt sällan som Schweiz levererar under 6/10-prestationer när det vankas EM eller VM. Jag är trygg i tron att alplandet levererar även här och för den som funderar över att spela “bortasegern” rekommenderas Fulltid (2,28) istället för Asian handicap: -0,5 som står i 2,18. Jag anser dock att den överhängande kryssrisken i en förmodat låst tillställning gör det värt att blicka mot Schweiz -0,25 istället. Shaqiri, Xhaka, Amdouni och Vargas är alla spelare som kan såra Ungern på egen hand, men inte heller ungrarnas defensiv ska underskattas. Matchanalys Det är klar favorit på underspelet i över/under-marknaden och jag säger inte emot oddsmarknaden. Tight och tillknäppt är ingen vild gissning i Köln där Schweiz troligen kommer att ta hand om det mesta av bollinnehavet medan Ungern främst hotar via omställningar. Det kan leda till en del hörnor där Szoboszlai är giftig med sin högerfot, men så länge Schweiz är vaksamma när den ungerska superstjärnan peggar upp för liggande boll är mycket vunnet. Alplandet har genom åren imponerat på mig med sitt tålmodiga spelsätt och det är ytterst sällan som Yakins gäng faller ur en matchbild. EM-kvalet var inte särskilt imponerande, men det ska sägas att Schweiz underpresterade Expected Points medan Ungern överpresterade samma mätverktyg. Jag säger således fördel Schweiz i denna premiäromgång. Rekommenderade spel - till Oddset Matchens bästa: Asian handicap: Schweiz -0,25 @ 1,89 Matchens “säkra”: Under 2,5 mål @ 1,65 Högoddsaren: Flest hörnor första halvlek: Ungern @ 3,00