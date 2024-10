"Laddat Stockholmsderby - poängtapp kan innebära stora konsekvenser"

Spelstopp: 13.59

Hammarby - Djurgården: Under 2,5 mål @ 1,96 - till Oddset

Direkt när jag spanade in oddsen mellan Hammarby och Djurgården fastnade jag för underspelet. Bara Malmö FF har bättre Expected Goals Against än Hammarby och inte alls långt därefter placerar sig lag som AIK, Elfsborg och Djurgården. Tre av de fem senaste derbyna dessa lag emellan har slutat under 2,5 mål och det är inte så lite som ligger i potten när det blåser igång på Tele2 Arena denna söndag.

Vid en eventuell förlust kan ett av dessa herrskap bli omsprungna av AIK i tabellen och jag skulle inte förvånas ett dugg om matchbilden blir avvaktande på konstgräset i huvudstaden. Det är snarare en förutsättning. Skulle avgörandet falla åt något håll tror jag att det är en utstickande individuell prestation som fördelar de tre poängen.

Annars ligger krysset nära till hands och till skillnad från marknaden ser jag inte en målrik historia i spåkulan. 1,96 är ett bra odds på max två baljor i derbyt.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,96

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 14.00

TV: TV4 Play

GAIS - Värnamo: Värnamo (1) @ 1,74 - till Oddset

GAIS har övertygat stort i egenskap av nykomlingar och med fyra omgångar kvar har Makrillarna redan säkrat kontraktet. För bara ett par veckor sedan kunde de grönsvarta dessutom fortfarande ro en Europaplats i hamn. Den möjligheten börjar dock rinna Holmberg och company ur händerna. Sju poäng skiljer upp till tredjeplatsen och det har jag väldigt svårt att se GAIS äta ikapp.

Två raka förluster skvallrar om att trenden är avvikande och mot ett Värnamo som kämpar för att klara kontraktet kan GAIS mycket väl fortsätta på inslagen väg. Gästerna från Småland har i sin tur tagit poäng i fyra raka omgångar och faktum är att bara Hammarby har släppt in färre mål än Värnamos 13 på bortaplan. Det tycker jag bådar gott i jakten på nytt kontrakt.

Står Värnamo för en ansenlig insats på Gamla Ullevi kan detta bli jämnt och jag lutar åt att de vitblå lämnar västkusten med minst en pinne i ryggsäcken. Värnamo (1) – detsamma som X2 – spelas till runt 1,75.

Spel: Värnamo (1) @ 1,74

Tävling: Allsvenskan

Plats: Gamla Ullevi

Tid: 16.30

TV: TV4 Play

Liverpool - Chelsea: Under 3,5 mål @ 1,82 - till Oddset

Det första man tänker på när Liverpool ska möta Chelsea är kanske inte ett underspel. Sett till modern nutidshistoria är detta ett möte som brukar innehålla väldigt få mål och även om jag inte ger mycket för den statistiken – bägge lagen har trots allt nya tränare – tror jag att detta kan mynna ut i en målsnål kamp. Liverpool har övertygat i de bakre leden även om spelschemat varit snällt och Chelsea anfaller med handbromsen betydligt mer åtdragen än under Pochettinos ledning.

6-2 mot Wolverhampton och 4-2 mot Brighton jackar upp Chelseas offensiva siffror, men jag tror knappast att Liverpool agerar lika naivt. Maresca bör dessutom vara angelägen om att ge sin backlinje extra skydd när den saknar normalt givna pjäser som Cucurella och Fofana på grund av avstängning. Annars kan Liverpool löpa amok mot det blåklädda försvaret i hamnstaden.

Över eller under 3,5 mål tycker jag är en tacksam lina och mitt val faller på underspelet. Jag ser inte fyra mål framför mig på Anfield.

Spel: Under 3,5 mål @ 1,82

Tävling: Premier League

Plats: Anfield

Tid: 17.30

Trippeln - till Oddset

Hammarby - Djurgården: Under 2,5 mål @ 1,96

GAIS - Värnamo: Värnamo (1) @ 1,74

Liverpool - Chelsea: Under 3,5 mål @ 1,82

Totalt odds: 6,21

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.