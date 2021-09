"Londonderby - Chelsea spänner musklerna"

Spelstopp: 17.29 Borussia Dortmund - Union Berlin: Över 3,5 mål @ 2,14 Jude Bellingham var makalöst bra i Dortmunds Champions League-match mot Besiktas tidigare i veckan. Den engelska supertalangen stod för både mål och assist. Givetvis var det Haaland han spelade fram till. Matchen vanns med 2-1, men det kunde lika gärna ha slutat 4-2. Det var nämligen målchans i var och varannat anfall. Förutom Haaland och Bellingham finns offensiva hot som Reus, Malen och Moukoko. Union Berlin gjorde en magisk säsong i fjol och får därmed spela i Europa Conference League. Där inledde huvudstadslaget med förlust mot Slavia Prag i torsdags. 1-3 slutade matchen efter att Jaeckel fått syna det röda kortet redan i den första halvleken. I Bundesliga är Union däremot obesegrade trots ett ganska lurigt spelschema inledningsvis. Awoniyi och Kruse ska allt kunna hitta rätt även på ett storlag som Borussia Dortmund. Värdarna har en målskillnad på 13-9 efter fyra omgångar vilket ger ett snitt på 5,5 mål per match. Jag tror att de gulsvarta bara fortsätter att ösa på framåt och precis som vanligt glömmer av att försvara sig mellan varven. Valet blir därför att spela över 3,5 mål till godkända 2,14. Spel: Över 3,5 mål @ 2,14

Tävling: Bundesliga

Plats: Signal Iduna Park

Tid: 17.30 Tottenham - Chelsea: Bortaseger @ 1,76 För att undvika att isolera sig helt och hållet åkte Romero, Sánchez och Lo Celso till Kroatien efter den senaste landslagssamlingen. Där har trion åtminstone kunnat träna, om än på egen hand. På lördag får de komma in i England igen och på söndag väntar match mot Chelsea. Då Espírito Santo har en del skadebekymmer att hantera är det inte omöjligt att trion kliver in i elvan, men det är såklart inte optimalt att inte ha tränat med laget på snart en månad. Chelsea får klara sig utan Kanté och Pulisic men har i övrigt hela sin breda trupp att laborera med. Romelu Lukaku vräker in mål och har nätat sex gånger på sina fyra senaste matcher för klubb- och landslag. Det blir inte enkelt för Spurs att stå emot det murbräckan. Centralt har Kovacic och Jorginho fått till ett bra samspel i Kantés frånvaro och bakåt ser det tryggt ut med Rüdiger som chef. Det råder harmoni hos Chelsea som vinner även när de inte spelar bra, som mot Aston Villa förra helgen och mot Zenit tidigare i veckan. En mer skadefri trupp och längre vila är andra faktorer som talar för gästerna i detta derby. 1,76 på den raka tvåan är bra betalt. Den tar vi. Spel: Bortaseger @ 1,76

Tävling: Premier League

Plats: Tottenham Hotspur Stadium

Tid: 17.30 Hellas Verona - Roma: Över 2,5 mål @ 1,69 Roma bara vinner och vinner. Samtliga sex tävingsfajter under Mourinhos ledning har slutat med tre poäng och offensivt ser det ruggigt bra ut. Tammy Abraham har kommit in i laget på allra bästa sätt och kompletteras av Pellegrini, Zaniolo och Mkhitaryan strax bakom. Den kvartetten kommer hitta sina ytor även mot Hellas Verona och dessutom fyller Veretout på från mittfältet. Bakåt läcker det dock en del. I fyra av de sex segermatcherna har romarna släppt in mål. Hellas Verona har bytt tränare efter en hemsk start på säsongen med tre raka förluster. Hemmaresultaten hittills är 1-3 mot Inter och 2-3 mot Sassuolo. Tre gjorda mål mot de två motståndarna är inte så pjåkigt ändå. Zaccagni har gått till Lazio och det är ett tungt avbräck, men Barák, Lazovic och nye Simeone ska kunna hitta nätet ändå mot Romas stundtals ganska generösa försvar. Samtliga Romas sex matcher denna säsong har gått över 2,5 mål och det finns inget som tyder på att det skulle bli annorlunda denna gång. De fyra senaste inbördes mötena har också gått över linan och 1,69 på att vi får se minst tre mål i matchen är bra betalt. Den hugger vi genast. Spel: Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Marc’Antonio Bentegodi

Tid: 18.00

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Borussia Dortmund - Union Berlin: Över 3,5 mål @ 2,14

Tottenham - Chelsea: Bortaseger @ 1,76

Hellas Verona - Roma: Över 2,5 mål @ 1,69 Totalt odds: 6,36 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.