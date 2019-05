Målen kommer trilla in

Allsvenskan är verkligen jämnare än någonsin vilket gör serien så otroligt intressant. Dessutom gör det att det finns väldigt många russin att plocka ur den imaginära bettingkakan. Omgång 10 är inget undantag.

Några spännande drag som jag ringat in är BK Häcken borta mot IK Sirius till 1,79 samt IFK Norrköping hemma mot GIF Sundsvall till 1,67. Den försiktige generalen kan också med fördel lira IFK Göteborg +0,5 mot Hammarby till 1,54. Det allra bästa draget hittas dock i Malmö.

Malmö FF - Kalmar FF: Båda lagen göra mål @ 1,91

Kalmar saknade viktiga spelare när de reste till Bravida i veckan som gick. Rasmus Elm var sjuk och Moestafa El Kabir var småskadad. Den duon ska dock vara tillbaka till stormötet på Stadion och det betyder givetvis väldigt mycket för smålänningarna.

Kalmar har bara snittat ett mål per match hittills men har skapat mängder av chanser i flera av sina matcher. Deras expected goals ligger högre än så. Någon gång måste det släppa för Magnus Pehrssons mannar. Just Pehrsson ställs som bekant här mot sitt gamla lag MFF och borde ha en del tips att delge sina mannar.

Hittills har Kalmar gjort mål i tre av sina fyra bortafajter under säsongen. Samtidigt har Malmö FF släppt in mål i tre av fyra hemmafajter och gjort mål i samtliga. Skåningarna var inblandade i en väldigt torftig tillställning mot IFK Göteborg under torsdagen men på hemmagräs brukar det bli mer åka av. Med Antonsson, Rosenberg och Molins tillgängliga samtidigt som Christensen återkommer från avstängning finns det enorm offensiv kapacitet. Hemmalaget kommer måla, var så säkra. Jag tror Kalmar också hittar nätet, om inte annat på en fast situation där Viktor Elm är kung i luften. Båda lagen gör mål till 1,91 hugger jag direkt.