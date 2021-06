"Målfest när England laddar upp för EM"

Spelstopp: 20:59 Tyskland - Danmark: Över 2,5 mål @ 1,82 Ingressen skvallrade lite smått om Tysklands senaste VM-kvalmatch (1-2 i nacken mot Nordmakedonien) och någonstans under den kampens gång fattade troligtvis Jogi Löw ett viktigt beslut. Mats Hummels och Thomas Müller är tillbaka i landslaget och förutom duons uppenbara kvaliteter på plan får Die Mannschaft också in ovärderlig mästerskapsrutin i mängder. Musiala, Kimmich, Sané och Gnabry är andra lirare värda att nämna och trots att Tyskland kantats av en del negativa rubriker inför EM råder det inget tu tal om att truppen håller sanslöst hög kvalitet. Danmark lär få mycket att stå i om de vitsvarta bestämmer sig för att trampa gasen i botten, något jag mycket väl kan tänka mig sker. Danskarna är i sin tur också ett rutinerat herrskap med rejäl klass i spelare som Schmeichel, Kjaer, Eriksen och Höjbjerg. Framåt tycks förbundskaptenen Kasper Hjulmand ha gjort sitt val när det kommer till anfallspositionen. Jonas Wind har tagit chansen när den givits och FC Köpenhamn-spelaren är på egen hand kapabel att underhålla ett helt försvar. Med tanke på vilka defensiva brister Tyskland visat upp den senaste tiden lär de få fullt sjå med att hantera Wind. Trots att matchen inte betyder någonting är jag övertygad om att de båda förbundskaptenerna söker en hel del svar och jag blir inte förvånad om vi får se en målglad historia i Innsbruck. Över 2,5 mål finns till strax över 1,80 och det nyper jag direkt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,82

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Tivoli Stadion Tirol

Tid: 21:00

TV: C MORE Stream, Sportkanalen

England - Österrike: Över 2,5 mål @ 1,84 Det är många lag som kommer med starka uppsättningar till sommarens EM. England är definitivt inte ett undantag. Gareth Southgate har kallat hela 33 spelare till denna samling och innan EM börjar måste sju stycken petas då 26 lirare är det maximala tillåtna antalet. Således är det upp till bevis för en hel del namn och jag förväntar mig ett England som inte kommer att ta lätt på denna uppgift. Grealish, Bellingham, Kane och Sancho är bara några namn ur den oändligt stora offensiva hatt som Southgate har att välja ur. Österrike står på andra sidan Riverside denna afton och alplandet är absolut inte några duvungar. Visserligen fick Franco Fodas mannar stryk med hela 0-4 i den senaste VM-kvalmatchen mot Danmark, men trots det bär spelare som Alaba, Sabitzer och Hinteregger respekt med sig. Dessutom finns stjärnskottet Sasa Kalajdzic med på topp, anfallaren har slagit igenom med dunder och brak i Bundesliga den här säsongen. Målrikt brukar det bli när Österrike är i farten och faktum är att samtliga tre VM-kvalmatcher i mars slutade med över 3,5 mål i respektive akt. Här erbjuds vi en, till min stora glädje, lättare lina och jag sätter stor tro till att dessa båda aktörer ska greja tre mål eller fler i North Yorkshire. 1,84 på det spelet är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,84

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Riverside Stadium

Tid: 21:00

TV: C MORE Stream

Frankrike - Wales: Frankrike -1 @ 1,81 Didier Deschamps kan nog vara den förbundskapten med absolut flest lyxproblem innanför pannloben. Att ta ut en 26 man stor trupp till det franska landslaget innebär att lämna ungefär lika många klasslirare utanför densamma. Det mest anmärkningsvärda med Deschamps val denna gång är onekligen att Karim Benzema är tillbaka i truppen. Rubrikerna som omgivit Benzemas landslagskarriär har vevats fram och tillbaka, men lyckas Deschamps få ut max av sin anfallare är det inget snack om att Les Bleus slagstyrka höjs ytterligare ett par nivåer. Wales sätter i sin tur stort hopp till nationalikonen Gareth Bale och Aaron Ramsey, men duon kommer från varsin skadefylld och något tveksam säsong. När EM drar igång kommer de givetvis att spela med hjärtat utanpå landslagströjan, men på Allianz Riviera i Nice är det inget snack om att gästerna från draklandet slår ur enormt underläge. Väl medveten om att Frankrike torskade hemma mot Finland med 0-2 i den senaste vänskapslandskampen är jag ändå starkt inne på att Les Bleus stämmer i bäcken här. Spelet -1 (trevägs) på värdarna betalar runt 1,80 gånger baguetten och det är ett odds jag anser klart godkänt. Frankrike vinner med minst två måls marginal! Spel: Frankrike -1 @ 1,81

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Allianz Riviera

Tid: 21:05

