Målkalas när europaplatser står på spel

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin: Över 3,5 mål @ 2,69 (till Oddset)

Vill man se mål är det Bayer Leverkusen som är laget framför andra att titta på. Kusarna har en fartfylld och häftig offensiv där spelare som Adli, Diaby, Wirtz, Schick och Hlozek finns att välja mellan. Bayer är samtidigt ihåliga bakåt. Värdarna har faktiskt borde gjort mål och släppt in minst en balja i sina fem senaste matcher. Fyra av dessa har gått över 3,5 mål och jag tror det blir samma visa igen denna söndag.

Hertha Berlin har fått lite ordning på grejerna och har två segrar på de tre senaste omgångarna. Nollan senast mot Augsburg var välbehövlig, men normalt sett är detta ett lag som släpper till väldigt mycket chanser bakåt. Hertha snittar också nästan två mål i baken per match. Framåt finns det intressanta pjäser som Serdar, Niederlechner, Jovetic och Lukebakio som ska kunna hitta nätet.

När lagen möttes i höstas slutade det 2-2 och jag tror på en liknande utveckling nu också där det smäller i båda näten flera gånger om. 2,69 är ett väldigt trevligt odds på den saken och plockas genast ner i påsen.

Spel: Över 3,5 mål @ 2,69

Tävling: Bundesliga

Plats: BayArena

Tid: 15.30

Lyon - Lorient: Hemmaseger @ 1,54 (till Oddset)

Lorient inledde säsongen riktigt fint, men som väntat är de på väg att falla tillbaka i tabellen. En seger på de sex senaste i alla tävlingar imponerar inte och all spets försvann när Ouattara drog till Bournemouth och Moffi flyttade till Nice. Det var den duon som gjorde målen för Kummelfiskarna. Tre raka förluster finns på bortabana och det är mycket som pekar mot att fjärde nederlaget kommer nu.

Lyon har tvärtom gjort en svag säsong och ligger bakom Lorient i tabellen, men tre segrar på de fyra senaste i Ligue 1 visar på att Les Gones är på väg i rätt riktning. Amin Sarr har kommit till klubben och hyllas för sin första månad i Frankrike. Frågan är om han får en startplats här eller om det blir Cherki och Dembélé som inleder i Lacazettes frånvaro. I vilket fall som helst ska den uppställningen kunna spräcka nollan.

Bakåt har Lovren sett stabil ut sedan han kom till klubben och i dagsläget är Lyon ett mycket bättre lag än Lorient. Det kommer visa sig under söndagskvällen. Den raka ettan till 1,54 är en bra lösning.

Spel: Hemmaseger @ 1,54

Tävling: Ligue 1

Plats: Parc Olympique Lyonnais

Tid: 17.05

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: Över 2,5 mål @ 1,80 (till Oddset)

Wolfsburg har tappat lite fart i offensiven mot slutet och hade två raka nollor innan mötet med Köln. Då tryckte Vargarna in två bollar och visst finns det spelare som kan göra mål i detta hemmalag. Mattias Svanberg trycker på från mittfältet och på topp finns alternativ som Marmoush, Wimmer, Wind, Baku, Nmecha och Waldschmidt. De släpper dock in en dryg balja per match och har ett snitt en bit över tre mål per tillställning (totalt framåt och bakåt).

Eintracht Frankfurt gjorde inte en av sina bättre insatser borta mot RB Leipzig och föll rättvist med 1-2. Det är dock inte långt upp till Champions League-platserna och vi bör få se ett framåtlutat bortalag. Kolo Muani är en av seriens allra bästa anfallare och får han en chans smäller det i nätet. Han bör backas upp av spelare som Lindström, Knauff och Götze. En fin uppställning.

Fyra av Frankfurts sex senaste tävlingsmatcher har gått över 2,5 mål och då båda lagen bör gå för tre poäng borde vi få se en svängig och underhållande batalj. Minst tre pytsar blir det och 1,80 är klart godkänt på den saken.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,80

Tävling: Bundesliga

Plats: Volkswagen Arena

Tid: 17.30

