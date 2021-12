"Målrik afton i Premier League"

Tripplarna räckte tyvärr inte hela vägen fram under helgen. Det är bara att ta nya tag och under måndagen plockar jag med varsin match från Premier League, Serie A och La Liga. Jag har svårt att hitta värde i 1X2-marknaderna och har istället klivit in på målspel i samtliga fall. Till en bit över 6 gånger pengarna känns denna bong riktigt bra. Ryggar du?