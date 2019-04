Målrik tillställning väntas

IFK Göteborg ja. De stod för en bedrövlig premiär mot AFC men efter att Lasse Vibe skrev på för klubben andas föreningen lite optimism igen. 2,95 är visserligen ganska högt på Elfsborg, som såg fina ut i sin premiär mot Hammarby, men de gulsvarta har trots allt inte besegrat Blåvitt i en allsvensk match i Göteborg på 15 och ett halvt år. Det är lång tid det.

Andra möjliga drag på denna omgång är Hammarby (1,70) mot Kalmar FF, IFK Norrköping (2,70) mot AIK och även Djurgården (2,26) borta mot Örebro SK. Samtliga dessa odds är klart spelvärda men jag tycker mig ha hittat något ännu bättre redan under lördagen.

Häcken - Helsingborg: Båda lagen gör mål @ 1,83

Helsingborg fick en strålande start i sin comeback i den högsta serien. 3-1 hemma mot guldfavoriten IFK Norrköping var onekligen imponerande. Andreas Granqvist var tillbaka i Allsvenskan igen och kom med i protokollet via ett gult kort i den 37:e minuten. Rasmus Jönsson glänste med två mål medan Bjarnason, som tryckte in 16 mål i Superettan i fjol, fastställde slutresultatet.

Förutom dessa pjäser finns även skickliga lirare som Wanderson, Moro och Alexander Farnerud att tillgå där den sistnämnda har ett förflutet i Häcken. Räkna med att Helsingborg kommer att bli ett målglatt gäng under säsongen, precis som i fjol då de nästan snittade två kassar per match i serien.

Häcken fick svårast möjliga start på säsongen då de ställdes mot storfavoriten Malmö FF nere i Skåne. Skåningarna tog också ledningen och fick även en väldigt billig straffspark i den andra halvleken. Den räddade dock Peter Abrahamsson och Häcken kunde till sist få med sig en poäng efter att inhopparen Daleho Irandust brutit sig igenom den himmelsblå försvarslinjen. Just Irandust har varit skadad hela försäsongen men såg riktigt fin ut när han kom in.

Getingarna har också spelare som Jeremejeff, Mohammed, Yasin och inte minst Paulinho att luta sig mot framåt. I fjol gjorde faktiskt laget från Hisingen flest mål av samtliga lag i Allsvenskan men släppte också in nästan en balja per match i snitt. Med tanke på att båda dessa lag har sina allra starkaste kort i offensiven och dessutom vill spela en positiv fotboll är det bäddat för ett fartfyllt, öppet möte. Att båda gängen ska lyckas trycka in minst en boll vardera känns väldigt troligt. Allt över 1,70 är spelbart och då Svenska Spel för tillfället erbjuder 1,83 är det bara att slå till!