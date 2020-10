"Målrikt möte att vänta i Örebro"

Spelstopp: 15.59

Cádiz - Villarreal: Bortaseger @ 2,11

Lozano från Honduras är evig hjälte i Cádiz efter att han skjutit självaste Real Madrid i sank förra helgen. 1-0 borta mot Zidanes regerande mästare var såklart en knall som hette duga och också ett resultat som förstörde för min trippel. Trots det väljer jag att gå emot Cádiz ännu en gång. Känslan är att verkligheten snart kommer ikapp nykomlingen som hör hemma på den undre halvan av tabellen.

Villarreal har en hel del skadebekymmer och får återigen klara sig utan sin speciella målskytt Gerard Moreno. Dessutom är mittfältsgeneralen Dani Parejo skadad. Trots det kan de gulklädda ställa en sylvass elva på benen där vi lär få se spelare som Iborra, Trigueros, Bacca och Alcácer. Samtliga hade tveklöst gått rakt in i värdarnas startelva.

Villarreal håller betydligt högre klass i grunden och har faktiskt inlett säsongen fullt godkänt. När tvåan då finns att få en bit över två gånger pengarna är det inget att tveka på. Jobba, gula ubåtar!

Nice - Lille: Bortaseger @ 2,19

Nice brukar vara ganska svåra att få hål på under forne mittfältsgeneralen Patrick Vieiras ledning. Bayer Leverkusen knäckte dock koden och vräkte in mål under torsdagens Europa League-match. 6-2 till Bayer var ett resultat som ger eko, inte minst då Vieira faktiskt spelade sin bästa backlinje i den matchen. Självförtroendet lär ha fått sig en törn hos Dante och de andra.

Lille besegrade samtidigt Sparta Prag med klara 4-1 efter att ha fått spela med en man mer i större delen av matchen. Turken Yusuf Yazici noterades för ett hattrick då och visade att han vill få mer speltid i ligan än de inhopp han har fått nöja sig med hittills. Det är dock hård konkurrens, Yazici slåss om platserna med landsmannen Yilmaz och kanadensaren David.

Lille har ännu inte förlorat i Ligue 1 och faktiskt bara släppt in två mål på sju matcher. När det dessutom finns en offensiv av väldigt högt snitt i laget ska Lille ses med ypperlig chans att knäppa Nice på näsan. 2,19 för bortasegern är taget.

Örebro - Helsingborg: Över 2,5 mål @ 1,67

Trots att Helsingborg har sett ganska bra ut under den andra halvan av Allsvenskan ligger skåningarna på negativ kvalplats. De rödblåa behöver plocka fler segrar. Närmast kommer de från en väl genomförd match mot topplaget Häcken där Pontus Dahlberg räddade laget från Hisingen flera gånger om. Anthony van den Hurk och Max Svensson såg väldigt giftiga ut längst fram.

Samtidigt åkte HIF på nya skador. Både Landgren och Voelkerling-Persson tvingades av, något som gör att Mellberg har färre alternativ i försvaret. Örebro ligger åtta pinnar före HIF och är inte helt klara för ännu ett år i det svenska finrummet. Offensiven ser bättre och bättre ut sedan Karjalainen, Hümmet och Gall kommit in i laget, men ÖSK läcker bakåt. Senast släppte närkingarna in två baljor mot bottenlaget Falkenberg.

Trots att de är två lag som verkligen behöver poäng är det också två gäng som har svårt att försvara sig som möts. Jag tror på många målchanser åt båda håll och då passar över 2,5 mål utmärkt som virke till min fina söndagstrippel.

Trippeln

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.