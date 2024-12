"Mardrömssviten bryts - slutspelshoppet lever"

Champions League är tillbaka den här veckan och det går verkligen ingen nöd på utbudet under tisdagen. Trippeln rivstartar i Katalonien innan Red Bull-kvarteren i Tyskland och Österrike ska besökas. Jag tror bland annat att det är dags för RB Leipzig att studsa tillbaka. Häng med!

Spelstopp: 18.44

Girona - Liverpool: Bortaseger @ 1,47

Blott en seger på de fem inledande matcherna i Champions Leagues ligafas är nedslående siffror för Girona. Katalanerna imponerade något djävulskt i fjol, men efter att ha tappat flera nyckelspelare under sommarens transferfönster är det uppenbart att nivån inte är lika hög den här säsongen. Míchels manskap skuggar förvisso Europaplatserna i La Liga, men denna tisdag väntar en uppgift där Girona får finna sig i att slå ur enormt underläge.

Liverpool kommer nämligen på besök och som The Reds uppträder just nu ska de gälla som solklara favoriter på Estadi Montilivi. Alisson och Jota har båda varit tillbaka i full träning de senaste dagarna vilket ger Arne Slot gott om alternativ att laborera med. Liverpools fysiska status bör dessutom vara topp eftersom helgens Merseysidederby mot Everton ställdes in på grund av oväder.

De förmodat spelsugna engelsmännen är i grunden ett klart bättre lag och jag skulle bli förvånad om de rödklädda inte lämnar Katalonien med hela kakan. Tvåan klickas till nästan 1,50.

Spel: Bortaseger @ 1,47

Tävling: Champions League

Plats: Estadi Montilivi

Tid: 18.45

RB Leipzig - Aston Villa: Hemmaseger @ 2,55

Det har knappast varit RB Leipzigs höst i Champions League. Tyskarna har förlorat sina fem matcher i ligafasen med totalt 4-10 och det ska till ett smärre mirakel för att “Tjurarna” ska ha chans att ta sig vidare. De tre återstående matcherna är med det sagt gynnsamma uppgifter. Under tisdagen väntar den på förhand kanske tuffaste uppgiften när Aston Villa gästar RB Arena, men det slår just nu inga gnistor runt engelsmännen.

Unai Emery lotsade i lördags The Villans till tre poäng mot Southampton, men det var inte förrän The Saints jagade en kvittering i slutskedet som Villa skapade merparten av sina mest högoktaniga målchanser. Innan dess blev jag inte särskilt imponerad av prestationen och egentligen har hela hösten varit en dalande formkurva för Emery och dennes adepter.

Aston Villa jagar en av direktplatserna till slutspelet, men detta är i första hand en match som engelsmännen inte får förlora. Med risk för hjärnspöken mot ett motstånd som är bättre än vad tabellen säger håller jag dörren öppen för att det knyter sig för gästerna. Ettan lockar till 2,55.

Spel: Hemmaseger @ 2,55

Tävling: Champions League

Plats: RB Arena

Tid: 21.00

Salzburg - PSG: Över 3,5 mål @ 1,91

Paris Saint-Germain är enligt mig den så här långt största besvikelsen i Champions League. Luis Enriques kompani har pendlat i sin prestationsnivå och även om Expected Points säger att fransmännen borde parkera betydligt högre upp i tabellen är verkligheten att de just nu inte tar sig till slutspel. Det skulle såklart vara ett stort fiasko för ett lag som länge haft ambitionen att gå hela vägen i Mästarturneringen.

Tisdagens uppgift borta mot Salzburg är med det sagt en överkomlig sådan. Österrikarna ser vansinnigt skakiga ut i de bakre leden där Pep Lijnders inte alls fått ordning på torpet. 15(!) insläppta mål efter fem omgångar är generande siffror och med hänsyn till den offensiva spets som finns i Paris Saint-Germain – även om Dembélé är avstängd – kan det bli åka av även denna afton.

Salzburg lär samtidigt få gott om ytor för omställningar. PSG har stundtals svårt med balansen vilket får mig att tro på en målorgie i Österrike. Över 3,5 mål gillas skarpt till över 1,90.

Spel: Över 3,5 mål @ 1,91

Tävling: Champions League

Plats: Stadion Salzburg

Tid: 21.00

