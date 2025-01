"Nu bryts den negativa sviten" - expertens drag

Spelstopp: 17.59 Konyaspor - Fenerbahce: Över 2,5 mål @ 1,61 Galatasaray har vunnit Süper Lig två säsonger i rad och ser onekligen ut att gå mot ett hattrick i ligatitlar den här säsongen. Inför måndagen skiljer det nämligen elva poäng ned till Fenerbahce som innehar andraplatsen. José Mourinhos manskap kan korta avståndet till åtta poäng om det blir seger mot Konyaspor, men över resterande delar av säsongen blir det svårt att komma ikapp ärkerivalen. Det betyder dock inte att Mourinhos kompani inte kommer att ge det ett ärligt försök. Till kvällens uppgift är Amrabat inte med i truppen på grund av avstängning, men det ska raskt påpekas att även Konyaspor har sina avbräck i personalstyrkan. Demirbag och Jevtovic saknas av samma anledningar som Amrabat och här tror jag att värdarna får svårt att freda det egna målet. Fenerbahce är faktiskt på exakt samma nivå som Galatasaray sett till xPTS och med en maffig offensiv till sitt förfogande ska Mourinho kunna se till att gästerna hittar rätt flera gånger om denna måndag. Jag spelar över 2,5 mål till en liten bit över 1,60. Spel: Över 2,5 mål @ 1,61 Tävling: Süper Lig Plats: Konya Büyüksehir Stadium Tid: 18.00 Monza - Fiorentina: Bortaseger @ 1,87 Det vill sig fortfarande inte alls för Monza. Beslutet att sparka Alessandro Nesta var rätt när det väl togs, om än något sent, men inte heller under Salvatore Bocchetti har de rödvita fått ett lyft. Förlusterna radas upp i strid ström och goda råd har börjat stiga rejält i pris för grabbarna från Formel 1-meckat. Även om Fiorentina också har det svårt med formen tror jag att Monza fortsätter på mörk väg denna måndag. Till skillnad från de hemmahörande – som ser ut att sakna D’Ambrosio, Pessina och Gagliardini – har Fiorentina ett nästan optimalt truppläge med sig till Stadio Brianteo. Bove saknas av förklarliga skäl men i övrigt kan Raffaele Palladino ställa ut bästa möjliga startelva mot sin gamla arbetsgivare. Då menar jag att Fiorentina ska ses med toppchans att vända på sin dystra trend. Fyra raka ligamatcher utan seger är underkänt för Viola, men här tror jag att vinden vänder. Över 1,85 på den raka tvåan är för bra för att missa. Spel: Bortaseger @ 1,87 Tävling: Serie A Plats: Stadio Brianteo Tid: 20.45 TV: TV4 Sport Live 1, TV4 Play Real Sociedad - Villarreal: Över 2,5 mål @ 2,00 Efter att ha avrundat december med 0-0 mot Las Palmas och 0-2 mot Celta Vigo behövde Real Sociedad uppehållet extra mycket. För en dryg vecka sedan drog januari igång med 2-0 mot Ponferradina i Copa del Rey och jag tror att baskerna kan hitta rätt i sin offensiv även när Villarreal gästar Estadio Anoeta denna måndagsafton. Inte minst då gästernas defensiv är ihålig. Med det sagt har Villarreal gjort väldigt många fler mål än måndagens kombattanter. De gulklädda ståtar med 34-30 i total målskillnad medan Real Sociedad presenterar blott 16-13. Detta är alltså ett möte mellan två spelmässiga antagonister och jag tror inte att Villarreal kommer att lägga sig lågt för att sedan försöka straffa Real Sociedad enbart via omställningar. Jag spår istället en böljande akt och när oddsmarknaden inte håller med lockas jag av överspelet. Över 2,5 mål klickas till dubbel deg. Spel: Över 2,5 mål @ 2,00 Tävling: La Liga Plats: Estadio Anoeta Tid: 21.00 TV: TV4 Fotboll, TV4 Play Trippeln Konyaspor - Fenerbahce: Över 2,5 mål @ 1,61 Monza - Fiorentina: Bortaseger @ 1,87 Real Sociedad - Villarreal: Över 2,5 mål @ 2,00 Totalt odds: 6,02 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. TILL ODDSET