"Nu finns det inte längre några ursäkter"

Grundad: 1886

Hemmaarena: Emirates Stadium

Ligatitlar: 13 st

Tränare: Mikel Arteta

Placering 2021/22: 5:a

Arsenal är historiskt sett Londons mest framgångsrika klubb med 13 ligatitlar och 14 vinster i FA-cupen, något som är mer än någon annan klubb har lyckats med. Tre gånger har The Gunners lyckats ta dubbeln och vinna båda tävlingarna under samma år. Arsenal är också det enda lag som har gått igenom en hel säsong i Premier League utan att förlora en enda match. Något som gav dem smeknamnet The Invincibles. Då spelade några av de största legendarerna i laget som Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira och Fredrik Ljungberg. De tränades av Arsène Wenger som revolutionerade britternas sätt att se på fotboll.