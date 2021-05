"Ny seger för Liverpool - Champions League-drömmen lever"

Spelstopp: 17.29 West Bromwich - Liverpool: Liverpool -1 @ 1,68 West Bromwich sista lilla strimma av hopp om att lösa nytt kontrakt i Premier League dog när Arsenal besegrade Allardyce mannar med 3-1. Försvaret hade problem att hänga med The Gunners kvicka spelare då, speciellt Bukayo Saka hade lekstuga ute på sin vänsterkant mot stackars Furlong som inte hade en suck att hänga med. Det blir knappast enklare för Furlong och hans kompanjoner mot ett motiverat Liverpool. 4-2 mot Manchester United gör att Liverpool nu har ett jätteläge att lösa en topp 4-plats i Premier League och på så sätt få spela Champions League kommande säsong. Firmino fick sätta dit två bollar och det var säkerligen skönt för brassen som alltid är nyttig för sitt lag men som ibland kritiseras för att han inte gör tillräckligt med poäng. Med Jota, Salah och Mané som övriga hot går det inte att stoppa detta Liverpool när de har sin dag. Här tror jag att motivation kommer spela stor roll. WBA har ingenting mer än äran att spela för medan Liverpool måste vinna för att närma sig CL. Det bör leda till att gästerna tar tag i taktpinnen direkt från start och att de ska vinna med minst två bollar är väldigt troligt. Spel: Liverpool -1 @ 1,68

Tävling: Premier League

Plats: The Hawthorns

Tid: 17.30 Hammarby - Djurgården: Över 2,5 mål @ 1,70 Det ska spelas en repris på semifinalen i Svenska Cupen för en dryg månad sedan. Då vann Hammarby med 1-0, men det var tillräckligt med målchanser då för att vi skulle få se betydligt många fler mål. Ribban och stolparna stod i vägen ett flertal gånger samtidigt som båda målvakterna gjorde det bra. Jag tror det blir en chansrik historia även under söndagen. Hammarby släppte till väldigt många klara chanser mot Varberg och ska tacka Ousted att det bara blev en boll i baken. Samtidigt finns det sådan extrem individuell kvalité framåt att de grönvita alltid kan lösa mål. Khalili, Bojanic, Amoo, Ludwigson och Selmani är svårstoppade. Det är sannerligen också Djurgården som inlett serien med fem segrar på sex matcher. Chilufya har varit omöjlig att hinna med när han får upp farten och bakifrån fyller alltid Käck och Witry på. Hammarby har snittat en bit över tre mål per match i de sex inledande omgångarna medan Djurgårdens snitt ligger på prick 2,5. Här löser lagen överlinan komfortabelt till stabila 1,70. Spel: Över 2,5 mål @ 1,70

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 17.30 RB Leipzig - Wolfsburg: Hemmaseger @ 2,22 För andra gången på en vecka blev RB Leipzig besegrade av Borussia Dortmund i torsdagens cupfinal. 1-4 slutade den matchen och det blir ingen titel för Julian Nagelsmann i den vita tröjan. Det stod 0-3 i paus då, men spelmässigt var det en helt jämn batalj med mängder av chanser åt båda hållen. Leipzig borde mäktat med fler än det enda mål de satte dit och bland annat missade Emil Forsberg i stort sett öppet mål från bara några meter. Hwang startade då, men var helt misslyckad och byttes ut i paus tillsammans med Sörloth. Det blev bättre snurr när Nkunku, Poulsen och till slut även Forsberg kom in och åtminstone de två sistnämnda ska ses med bra chans att starta nu. Wolfsburg har gjort en superfin säsong, men har inte säkrat sin Champions League-plats helt och hållet än. Tre förluster på de fem senaste visar på att de grönvita har svajat en del mot slutet. RB Leipzig har egentligen inget att spela för, men det är den sista hemmamatchen för säsongen och det lär finnas en del revanschlusta i laget efter finalförlusten mot Dortmund. Jag tror det leder till att värdarna gör en fokuserad insats som i sin tur leder till tre säkra poäng. 2,22 på den saken är bra betalt. Spel: Hemmaseger @ 2,22

Tävling: Bundesliga

Plats: Red Bull Arena

Tid: 20.30 Trippeln West Bromwich - Liverpool: Liverpool - 1 @ 1,68

Hammarby - Djurgården: Över 2,5 mål @ 1,70

