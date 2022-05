"Ny triumf för Hammarby"

Spelstopp: 14.59 Norwich - West Ham: Bortaseger @ 1,80 Norwich kommer från tre raka förluster och det har beseglat deras öde i Premier League. Det står nu klart att Kanariefåglarna åker ur och får börja om i The Championship kommande säsong. De har helt enkelt inte räckt till i den här serien och frågan är nu vad som händer med motivationen i de avslutande omgångarna. Känslan är inte direkt att Norwich kommer springa ihjäl sig. West Ham åkte ur Europa League i torsdags efter en tidig utvisning på Aaron Cresswell, men de gav det åtminstone en chans. Trots spel med tio man fick de till något av en forcering mot slutet. Nu har The Hammers bara ligan kvar att spela för och då de har Manchester United inom räckhåll finns det fortfarande möjlighet att spela Europa League även kommande säsong. Då krävs det dock förmodligen seger här. West Ham behöver snabbt samla ihop sig om chansen om en sjätteplats ska leva vidare och jag tror att vi får se ett väldigt starkt bortalag här. Kan bara Cresswell och övriga spelare hålla sig på banan i 90 minuter vinner de komfortabelt på Carrow Road. 1,80 är ett högt odds på den raka tvåan som plockas med. Spel: Bortaseger @ 1,80

Tävling: Premier League

Plats: Carrow Road

Tid: 15.00 Lorient - Marseille: Bortaseger @ 1,90 Marseille gjorde ett tappert försök hemma mot Feyenoord i torsdags, men lyckades inte få hål på de rödvita holländarna. Därmed är sydfransmännen utslagna ur Europa Conference League och får nu satsa på att ta en Champions League-plats i ligan. Det är väldigt tätt bland de positionerna så de har nog inte råd att tappa några poäng i denna match om det ska bli verklighet. Som tur är kommer Marseille till spel med en mer eller mindre skadefri trupp. Lorient har två raka förluster i bagaget och har ännu inte säkrat det nya kontraktet. Det skiljer bara tre poäng ner till St. Etienne på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela. Strikern Moffi och den gamle Malmö FF-bekantingen Bonke Innocent är två fina spelare som hittas i Lorients trupp, men på det stora hela håller de inte samma nivå som gästerna. Marseille behöver verkligen tre poäng här och kommer dominera händelserna från start. OM har vunnit fem raka inbördes möten mot Lorient och segrade med 4-1 när lagen möttes på Velodromen i höstas. Med dessa förutsättningar är jag förvånad över att vi erbjuds höga 1,90 på tvåan. Den tar en given plats på min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,90

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Vélodrome

Tid: 17.05 Kalmar - Hammarby: Bortaseger @ 2,10 Kalmar lyckades bortabesegra IFK Göteborg efter att Romario tryckt in 2-1 i slutminuterna. En skön skalp för smålänningarna, men det var ingen stor match de gjorde. Rydströms patenterade passningsspel var som bortblåst och det var faktiskt IFK som hade flest farliga målchanser. På hemmaplan har KFF inlett med två förluster på tre omgångar och här får de en ruggigt svår uppgift. Hammarby tappade sina första poäng i den förra omgången då Malmö FF besökta Tele2 Arena i en försmak på den kommande cupfinalen. 0-0 slutade den matchen och 16 poäng på sex omgångar är inte så illa det heller. Selmani, Ludwigson och Swedberg har fungerat utmärkt tillsammans och kommer jaga livet ur Kalmars backlinje. På mittfältet har Besara klivit in och visat vilken fin fotbollsspelare det är. Hammarby har fått en bättre start på serien, har en starkare trupp och kommer med mer självförtroende. Det mesta pekar helt enkelt mot en grönvit triumf på Guldfågeln Arena. 2,10 är ett högt odds på tvåan och det blir tredje valet på min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,10

Tävling: Allsvenskan

Plats: Guldfågeln Arena

Kalmar - Hammarby: Bortaseger @ 2,10 Totalt odds: 7,18 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.