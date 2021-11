"Ny tung förlust för Fenerbahce"

Spelstopp: 18.44 Lokomotiv Moskva - Lazio: Bortaseger @ 1,81 Lazio kommer från två raka oavgjorda matcher mot Marseille i Europa League. Italienarna ligger tvåa i gruppen, men det är oerhört jämnt så en seger här hade varit mer än välkommet. Närmast kommer Örnarna från en 0-2-förlust mot Juventus i Serie A där Ciro Immobile saknades på grund av skada och strikern finns troligen inte med här heller. Zaccagni, Felipe Anderson och Pedro bör dock ha enklare att skapa lägen på Lokomotiv än på Juve. De ryska värdarna överraskade genom att lösa en pinne i den svåra bortamatchen mot Galatasaray som leder gruppen. En bra match av Lokomotiv där Kamano hoppade in och nätade. Han behöver vara påkopplad igen för skadeläget är allt annat än bra. Zhemaletdinov, Smolov och Zé Luís är tre spelare som ser ut att saknas. I helgens ligamatch blev det också stryk mot mediokra Akhmat Grozny. Lazio har visserligen Napoli i Serie A på söndag och bör fokusera lite även på den matchen, men Sarris trupp ska vara tillräckligt bra för att klara av ett ganska formsvagt Lokomotiv också. Den raka bortasegern klickas i till 1,81. Spel: Bortaseger @ 1,81

Tävling: Europa League

Plats: RZD Arena

Tid: 18.45 Rangers - Sparta Prag: Hemmaseger @ 1,78 Lyon har sprungit iväg med gruppsegern i Grupp A, men bakom den franska storklubben slåss framförallt Rangers och Sparta Prag om andraplatsen. De två möts under torsdagen i Glasgow. Rangers dominerade kraftigt mot Bröndby i den senaste omgången, men fick nöja sig med 1-1. Skadeläget ser bra ut och då har värdarna en stark trupp där Hagi, Arfield, Morelos, Tavernier och Sakala sticker ut. Sparta Prag torskade med 0-4 mot Slovacko i den senaste ligamatchen hemma i Tjeckien och det säger det mesta om hur formen är i huvudstadslaget. Dessutom är skadeläget allt annat än optimalt. Visst finns det hyfsade offensiva pjäser som Haraslin, Minchev och Hlozek, men bakåt ser det minst sagt tunt ut. Elva insläppta på de fyra senaste tävlingsmatcherna är allt annat än bra. Sparta vann med 1-0 när lagen duellerade i den tjeckiska huvudstaden tidigare under hösten, men nu blir det betydligt tuffare för Moberg Karlsson och hans lagkamrater. 1,78 är bra betalt för den raka ettan och plockas omgående med till min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,78

Tävling: Europa League

Plats: Ibrox Stadium

Tid: 21.00 Olympiakos - Fenerbahce: Hemmaseger @ 1,74 Fenerbahce kommer med gott självförtroende till Grekland efter att ha besegrat Galatasaray i derbyt för några dagar sedan. Mesut Özil stod för ett av målen då och blir allt varmare i kläderna. Han, Berisha och Kahveci måste prestera på topp nu för förlust och chansen till avancemang är borta. Det skiljer nämligen fem pinnar till Eintracht Frankfurt och en pinne till torsdagens motståndare Olympiakos inför den femte omgången. Olympiakos kommer också med gott mod efter att ha segrat över AEK Athen med 3-2 i sin helgmatch. Youssef El Arabi hängde två baljor då och har varit strålande under den senaste månaden med sex mål på sina sju senaste framträdanden för klubben. Med Masouras och Camara bakom sig känns grekernas offensiv giftig. Bakåt ser det också okej ut med Sokratis i mittförsvaret och Vaclik mellan stolparna. När dessa två lag mätte svärd i september vann Olympiakos med hela 3-0. Jag tror inte det blir lika stora siffror nu, men på hemmagräs ska ändå det grekiska storlaget gälla som ganska klara favoriter. 1,74 är taget på den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,74

Tävling: Europa League

Plats: Georgios Karaiskakis Stadium

Tid: 21.00 Trippeln Lokomotiv Moskva - Lazio: Bortaseger @ 1,81

Rangers - Sparta Prag: Hemmaseger @ 1,78

Olympiakos - Fenerbahce: Hemmaseger @ 1,74 Totalt odds: 5,60 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.