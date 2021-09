"Nytt målkalas för Forsbergs RB Leipzig"

Spelstopp: 18.44 Ajax - Besiktas: Över 3,5 mål @ 1,99 Grupp C är på förhand väldigt oviss och här ska vi titta till mötet mellan Ajax och Besiktas. Förutom dessa två lag finns Borussia Dortmund och Sporting i gruppen. Ajax vräker in mål för tillfället. 35 baljor på de åtta tävlingsmatcher som spelats sedan ligaspelet drogs igång är sensationella siffror. Haller är en skicklig anfallare och med Berghuis, Anthony och Tadic bakom sig får han bollar att arbeta med. Dessutom är Klaassen och Gravenberch mittfältare som alltid följer med upp i anfallen. Ajax inledde Champions League med att bortabesegra Sporting med 5-1, en match där Haller noterades för fyra mål. Det enda frågetecknet i hemmalaget är målvaktspositionen då Onana är avstängd och Stekelenburg dras med en skada. Besiktas torskade hemma mot Dortmund med 1-2, men hade bud på fler mål i den tillställningen. Turkarna har ett extremt jobbigt skadeläge och ser ut att få klara sig utan lirare som Larin, Ghezzal och Batshuayi. Karaman och Özyakup har dock mål i sig. Ajax kan bara spela fotboll på ett sätt och kommer sätta högsta fart redan från början. Visst ska de rödvita ses med ypperlig chans att vinna matchen, men 1,13 är inget odds som lockar speciellt mycket på ettan. Istället går jag in på målmarknaden och klickar i över 3,5 baljor, en lina som laget från Amsterdam mycket väl kan lösa på egen hand. Runt dubbeldeg är klart godkänt på det spelet. Spel: Över 3,5 mål @ 1,99

Tävling: Champions League

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 18.45

TV: Cmore Shakhtar Donetsk - Inter: Bortaseger @ 1,58 Det är två lag i stort poängbehov som drabbar samman i Ukraina. Inter dominerade hemma mot Real Madrid, men föll med 0-1. Därmed är de blåsvarta piskade att få med sig ett resultat från den här matchen. Formen är trots förlusten mot Real bra. Visserligen fick Inter nöja sig med 2-2 mot Atalanta i helgen, men då brände Dimarco straff i slutet av matchen. Martínez och Dzeko stod för målen framåt och det är en duo som hittar varandra bättre och bättre. Shakhtar tränas av De Zerbi som känner till Inter väl efter sin tid i Sassuolo. Han kunde inte hjälpa sitt lag till poäng borta mot Sheriff Tiraspol. 0-2 mot gruppens förväntade slagpåse gör att detta är en tidig måstematch för hemmalaget. Moraes och Konoplyanka ser ut att saknas och det är två tunga avbräck. Istället hänger det mesta på om Marlos och Lassina Traoré kan komma loss i offensiv riktning. Dessa båda lag var i samma grupp även i fjolårets Champions League och då slutade båda mötena 0-0. Denna gång lär vi få se ett Inter som tar tag i taktpinnen från start och jag tror de löser en viktig bortatriumf. 1,58 är ett okej odds på den saken. Spel: Bortaseger @ 1,58

Tävling: Champions League

Plats: NSC Olimpiyskiy Stadium

Tid: 18.45

TV: Cmore RB Leipzig - Club Brugge: Båda lagen gör mål @ 1,78 Club Brugge stod för en mäktig insats när de löste poäng hemma mot ett ruggigt stjärnspäckat PSG. 1-1 slutade matchen och det var faktiskt inte alls orättvist. Belgarna hade bud på fler fullträffar än den enda som Hans Vanaken kunde sätta dit. Just Vanaken hade flera lägen i matchen och framför sig hade han en De Ketelaere som löpte på allt. Den duon kan mycket väl hitta på något i offensiv riktning även i Tyskland. RB Leipzig dundrade in tre bollar på Etihad och det är inte ofta City släpper in så mycket mål, speciellt inte på hemmaplan. Det blev dock sex baljor i baken och därmed står Jesse Marchs gäng på noll poäng. Bakåt har Tjurarna problem. Endast två nollor på de sju senaste tävlingsmatcherna är inget facit som imponerar. Ungrarna Orban och Gulásci ska styra försvaret och har en del problem med att lösa den uppgiften. Framåt finns det däremot enormt med klass i detta Leipzig som kan välja och vraka mellan Nkunku, Poulsen, Forsberg, Olmo, Szoboszlai, Brobbey och Silva. RB Leipzig kommer vräka på från start för att lösa tre ytterst viktiga poäng och mål lär vi få se från läskedrycksklubben. Däremot ser jag inte en match framför mig där det ihåliga försvaret har fullständig kontroll på sin motståndare. Att båda lagen hittar nätet ska ses som troligt och 1,78 på den saken plockas utan att tveka. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,78

Tävling: Champions League

Plats: Red Bull Arena

Tid: 21.00

Totalt odds: 5,59 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.