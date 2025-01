"Ord och inga visor" - här är expertens drag

Spelstopp: 20.44

Portsmouth - Millwall: Båda lagen gör mål @ 1,97

Portsmouth har funnit sig tillrätta i The Championship där John Mousinhos mannar sakta men säkert har vuxit in i kostymen. 6-1-0 på de sju senaste hemmamatcherna är vansinnigt imponerande och i rådande slag räds Pompey inte en enda motståndare i den engelska andraligan. Det märktes kanske lite för mycket i helgens möte med West Bromwich där nykomlingen gick ordentligt på pumpen.

1-5 i nacken var ord och inga visor, men jag förväntar mig trots allt att Portsmouth försöker gå framåt för att kunna såra ett normalt stabilt Millwall hemma på Fratton Park. “Lejonen” kommer i sin tur att bocka och buga för den förmodade matchbilden. Omställningar är gästernas kopp av te och efter helgens 1-0-seger borta mot Luton finns momentum hos de tillresta.

Av förklarliga skäl lutar oddsmarknaden åt en målsnål akt, men när jag siar om den troliga matchbilden lockas jag av att båda lagen gör mål. Nästan dubbel deg på varsitt nätrassel är taget alla dagar i veckan.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,97

Tävling: The Championship

Plats: Fratton Park

Tid: 20.45

Peterborough - Wigan: Över 2,5 mål @ 1,90

Peterborough har de senaste åren varit ett lag som jämt och ständigt nosat på uppflyttning till The Championship. The Posh har alltid haft en slagkraftig offensiv som vräkt in mål, men akilleshälen för Darren Ferguson och company är samtidigt att den framåtlutade spelstilen påverkar defensiven. Det har värdföreningen onekligen fått lida pin för den här säsongen.

Fergusons manskap återfinns först på den nedre halvan och det råder inget tu tal att Sir Alex Fergusons son är pressad på sin tränarpost. Peterborough kan med det sagt betydligt mer än vad tabellen visar och även om det är ett normalt defensivt inriktat Wigan som gästar Weston Homes Stadium tror jag att publiken kan bjudas på en böljande tillställning. Peterborough behärskar inget annat spelsätt än plattan i mattan.

Värdarna är på jakt efter revansch från 1-5-förlusten mot Lincoln och jag spår ytterligare en målorgie denna tisdagsafton. Över 2,5 mål spelas till 1,90.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,90

Tävling: League One

Plats: Weston Homes Stadium

Tid: 20.45

Milton Keynes Dons - Harrogate: Milton Keynes Dons över 1,5 mål @ 1,58

Milton Keynes Dons kunde inte ta sig upp i League One i fjol vilket till slut ledde till att Mike Williamson fick lämna tränarskutan den här säsongen. Värdarna – som bland annat haft Russell Martin och Liam Manning vid rodret – tränas numera av Scott Lindsey och i min bok har den sistnämnda mer att kräma ut av sina adepter än vad tabellen i League Two gör gällande.

Rent spel- och truppmässigt har Milton Keynes Dons kapacitet för minst en playoff-plats mot League One och jag tror att de hemmahörande, som bland annat har ett skickligt offensivt hot i form av Tomlinson, visar varför denna tisdagsafton. Harrogate kommer nämligen på besök och det är i grunden inte ett herrskap som är på samma nivå som Milton Keynes Dons.

Vid en ansenlig insats vinner Milton Keynes Dons detta med övertygande siffror. Mitt spel blir att Milton Keynes Dons gör minst två mål till nästan 1,60.

Spel: Milton Keynes Dons över 1,5 mål @ 1,58

Tävling: League Two

Plats: Stadium MK

Tid: 20.45

