"Pinsamt dåligt - de hamnar sist i grupperna"

Finland @ 1,52 Finland gör i detta EM deras första stora mästerskap någonsin och för en gångs skull råder det stor fotbollshysteri i det annars hockey-tokiga landet. Berguvarnas uppladdning till mästerskapet har dock varit allt annat än bra. Talismanen Teemu Pukki har bland annat dragits med skadebekymmer och även om det inte ska vara någon fara för hans EM-deltagande råder det ändå små frågetecken kring anfallarens form. Förbundskaptenen Markku Kanerva har dessutom tvingats notera tre tunga nederlag i genrepsmatcherna. Förluster mot Schweiz och Sverige är kanske inte mycket att orda om, men 0-1 i nacken mot Estland är faktiskt pinsamt dåligt. Finland inleder EM med att möta Danmark på Parken och där ger jag inte de vitblå särskilt goda möjligheter. Därefter står Ryssland på tur och även om det är en på pappret lättare match kommer Kanerva och company någon gång behöva öppna upp sig under matchen för att jaga poäng. Då tror jag att ryssarna straffar våra vilt kämpande grannar i öst. I den sista gruppspelsmatchen står Belgien för motståndet och oavsett om Roberto Martínez väljer att lufta truppen vid ett eventuellt säkrat avancemang ska belgarna gälla som solklara favoriter. Att ha tagit sig hela vägen hit är en enorm bedrift från Finland men jag tror inte att EM blir någon munter historia. 1,52 anser jag som ett bra odds på att finnarna slutar sist i Grupp B. Polen @ 4,00 Polen har hamnat tillsammans med Spanien, Sverige och Slovakien i Grupp E, en lottning som Paulo Sousa och company förmodligen var nöjda med på förhand. Med en stekhet Robert Lewandowski på topp förfogar polackerna över världens kanske bästa anfallare, men Bayern München-spelaren kommer att behöva dra ett väldigt stort lass på egen hand. Krzysztof Piatek och Arkadiusz Milik är båda bekräftat out från turneringen vilket betyder att Lewandowski är den enda kvarvarande anfallaren av riktigt hög europeisk klass. På mittfältet finns förvisso spets i lirare som Zielinski, Klich och Krychowiak, men om motståndarna lyckas hålla den förstnämnda i schack lär inte överdrivet många bollar hitta fram till storstjärnan i kedjan. Tidigare nämnda Krychowiak och Glik är två rutinerade spelare som betyder mycket för Polen, men duon har också börjat komma upp i åren vilket betyder att snabbheten inte direkt är ett signum. Moder och Bednarek är två försvarare som förtjänar att nämnas, men jag anser fortfarande att herrarna är för ojämna för att vara utslagsgivande. Det största hotet emot är givetvis Slovakien som inte sett särskilt bra ut mot slutet, men jag anser att 1,59 är ett något pressat odds på att slovakerna slutar sist i gruppen. Då lockas jag betydligt mer av 4 gånger pengarna på att Polen gör detsamma, främst på grund av alla de offensiva avbräcken. Ett smarrigt lir där jag väljer att testa lyckan! Ungern @ 1,33 Stackars Ungern. Den unga superstjärnan Dominik Szoboszlai sköt ungrarna till EM via sitt avgörande mål mot Island i playoff, men RB Leipzig-mittfältaren har tvingats lämna återbud till mästerskapet på grund av skada. Det är ett enormt tapp då Szoboszlai i princip styr hela Ungerns offensiv. Förbundskaptenen Marco Rossi får istället sätta sitt och folkets hopp till spelare som Ádám Nagy, Ádám Szalai och Roland Sallai, men i ärlighetens namn är samtliga spelare som inte hade varit i närheten av att ens vara påtänkta för någon av gruppmotståndarnas respektive trupper. Tyskland, Portugal och Frankrike tillhör också Grupp F och hur jag än vrider och vänder på opponenterna hittar jag inte mycket som talar för att Ungern ska kunna bjuda upp till dans. Att backa hem och istället satsa på omställningar och fasta situationer är givetvis en taktik som Rossi och company kommer att tillämpa, men motståndarna lär luckra upp det ungerska försvaret i vilket fall som helst. Oddset 1,33 på att Ungern slutar sist i Grupp F är väl inget superodds direkt, men för något som känns mer eller mindre givet på förhand är det ändå ett spel jag snabbt norpar.