Portugal kan inte stå emot Spanien

Portugal

Trots att Portugal plockade hem EM för två år sedan nämns nationen inte som någon kandidat till VM-guldet i Ryssland. Det passar troligen förbundskapten Fernando Santos och hans lag utmärkt.

Portugiserna har inte imponerat nämnvärt under våren med enbart två vinster på fem landskamper. Det ska dock nämnas att Cristiano Ronaldo bara startat i tre av dessa. I kvalet övertygade EM-mästarna rejält när de plockade nio raka segrar efter en inledande förlust mot Schweiz. Ronaldo stod där för totalt 15 mål och slutade med det tvåa i det europeiska kvalets skytteliga.

Det mesta bygger också kring Real Madrid-stjärnan. Med 81 landslagsmål är han överlägset bästa målskytt i Portugal genom tiderna och placerar sig på en tredjeplats över landslagsmål för samtliga nationer. Det säger en hel del om Ronaldos betydelse för detta Portugal. Det finns dock mängder med vassa spelare i Fernando Santos trupp, framförallt offensivt där André Silva (nio mål i kvalet), Bernardo Silva och Ricardo Quaresma är värda att nämnas. Defensivt ser det inte lika stabilt ut med åldermannen Pepe, numera spelandes för Besiktas, som fortsatt största namn.

Titeln i Frankrike 2016 var Portugals första större titel någonsin. Just i EM har de bra statistik med inte mindre än fem semifinal-platser. I VM har det gått motigare. Där lyser en tredjeplats från 1966 starkast. Nationen blev även fyra i Tyskland för tolv år sedan.

Nu siktar laget på att skrälla på nytt och gå hela vägen även i den största av turneringar. Hittar Cristiano Ronaldo formtoppen och försvaret stänger igen är det ingen omöjlighet. Portugal är en outsider med vinnarmentalitet som inte ska underskattas även om mycket kretsar kring en spelare.

Spanien

La Furia Roja går in som en av de stora favoriterna till VM-titeln denna sommar. Det är minst sagt befogat. Truppen osar kvalité rakt igenom och flera av spelarna vet vad som krävs då de var med och vann 2010.

I kvalet imponerade Spanien stort när de plockade 28 poäng av 30 möjliga i en tuff grupp innehållandes bland annat Italien. Målskyttet spreds friskt där Isco, David Silva, Diego Costa och Álvaro Morata samtliga stod för fem mål. Den sistnämnda petades dock från Julen Lopeteguis VM-trupp och valet föll istället på Valencias Rodrigo.

Efter en minst sagt parodisk vecka står det dock klart att Lopetegui inte kommer leda Spanien under VM. Den 51-årige tränaren blev i tisdags klar för Real Madrid, detta utan att informera det spanska fotbollsförbundet. Det gjorde att förbundet tog till drastiska åtgärder och valde att sparka Lopetegui under onsdagen. Istället kommer den före detta storspelaren Fernando Hierro styra skutan under VM. Självklart ingen vidare uppladdning men är det någon nation som klarar av det är det Spanien.

Fernando Hierro kommer till ett landslag med en enorm bredd och klasspelare på i stort sett varje position. Längst bak finns världens bästa målvakt i form av David de Gea, som mittbackar evigt unga Sergio Ramos och Gerard Pique och på mittfältet världens kanske mest respekterade spelare, Andrés Iniesta. Enda frågetecknet är anfallspositionen där Diego Costa inte haft någon vidare säsong i Atlético Madrid och Rodrigo är ett osäkert kort i dessa sammanhang.

Spanien var länge känt som en fotbollsnation som var sämst när det gäller. Det är dock utsuddat efter nationens tre raka stora titlar mellan åren 2008-2012. VM-guldet i Sydafrika 2010 är de gulrödas hittills enda men det skulle inte förvåna om laget går hela vägen denna sommar i Ryssland. Alla förutsättningar finns!

Matchanalys

Det kommer vimla av världsspelare på plan här och majoriteten finns hos Spanien. Troligt är att La Furia Roja kommer ta tag i detta och vara bollförande mot ett Portugal som riktar in sig på kontringar. Det passar dock Spanien bra. Paella-landet är troligtvis världens mest bollskickliga landslag och här kommer minst sagt Portugal få jobba hårt i sina försvarspositioner.

Jag har svårt att se att Portugal ska stå emot över 90 minuter. Spanien bör hitta vägar till målchanser genom sitt fyndiga anfallsspel och det kommer troligtvis resultera. Något som talar emot Spanien är naturligtvis den hektiska vecka laget fått utså. Hierro är dock rätt man att ta över och jag tror inte det ska innebära någon nämnvärd negativ effekt. Även om det finns en viss kryssrisk ligger i mitt tycke värdet hos Spanien här. De vinner detta möte mer än varannan gång!

Rekommenderade spel

Matchens bästa: Spanien vinner @ 2,06

Matchens “säkra”: Spanien, insatsen tillbaka vid oavgjort @ 1,43

Högoddsaren: Isco gör mål @ 3,25