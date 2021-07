"Prekärt skadeläge - målsnål historia väntas"

Spelstopp: 18:59

KIF Örebro - Hammarby: KIF Örebro +1 @ 2,00

KIF Örebro såg ut att avsluta våren av Damallsvenskan på nästan hädiskt vis. Fyra raka nederlag och enbart mål i en match under samma period var inga muntra siffror att ha i ryggsäcken inför mötet med överlägsna serieledarna FC Rosengård. Väl där stod Rickard Johanssons adepter för en bragdartad insats när de, förvisso via en ganska rejäl skopa tur, lyckades ordna 0-0 och ett välbehövligt trendbrott. Det resultatet tror jag kan fungera som ordentlig tändvätska även inför fighten mot Hammarby. Hemma på Behrn Arena är Örebro inte lätta att tas med och det kan mycket väl gästerna få erfara.

Med åtta raka utan nederlag var det ett formtoppat Hammarby som tog sig an Vittsjö i den senaste omgången. Nyförvärvet från i vintras, Madelen Janogy, har betytt massor för stockholmarnas offensiv och med henne i spetsen har Bajen ordentligt häng på en Europaplats. Janogy och company hade med det sagt ingen bra dag mot Vittsjö. 0-1 i nacken var rättvisa siffror sett till matchbilden och jag tror att besökarna kan få svårt att studsa tillbaka på vinnande väg i Närke. Bortaspelet har hittills inte varit de grönvitas styrka då bara en av fem matcher på resande fot har vunnits.

Jag spelar Örebro +1 (trevägs) till 2 gånger pengarna med god känsla. Spelet rättas grönt om värdinnorna tar en eller tre poäng.

Spel: KIF Örebro +1 @ 2,00

Tävling: Damallsvenskan

Plats: Behrn Arena

Tid: 19:00

FC Rosengård - Växjö: Under 3,5 mål @ 1,72

Det är onekligen toppen mot botten som stundar på Malmö IP. Seriesuveränen FC Rosengård toppar tabellen sex poäng före Häcken och raden 9-2-0 efter elva spelade matcher vittnar om att skåningarna har varit överlägsna så här långt. För att bredda truppen ytterligare har Mia Persson hämtats in från Slavia Prag och hon förstärker därmed en redan sylvass offensiv. Värdinnornas 23 gjorda mål innebär ett snitt på över två baljor per match vilket är extremt imponerande. Än mer imponerande är defensiven. Två (!) insläppta mål är föga förvånande överlägset bäst i Damallsvenskan och den nya tränaren Renée Slegers kommer därmed till dukat bord i Skåne.

Dukat bord är det däremot inte hos gästerna. Växjö tillhörde botten av Damallsvenskan i fjol och efter elva omgångar står smålänningarna fortfarande utan segrar i årets upplaga av finrummet. Maria Nilsson har tillsammans med assisterande tränaren Stefan Karlsson ett stort jobb framför sig för att försöka rädda kontraktet och jag tror inte att det är på Malmö IP som den uppgiften ska påbörjas. Något målfyrverkeri tror jag däremot inte att det blir tal om. Bara en av Växjö senaste fem matcher har innehållit över 2,5 mål och här lär gästerna dra hem laget för att försöka krympa ytorna för Rosengård.

Under 3,5 mål är ett spel som fångar mitt intresse och till oddset 1,72 väljer jag att baka in det i min trippel.

Spel: Under 3,5 mål @ 1,72

Tävling: Damallsvenskan

Plats: Malmö IP

Tid: 19:00

Nashville SC - Atlanta United: Under 2,5 mål @ 1,88

Sista delen av trestegsraketen hittas i MLS där jag återigen lutar åt en målsnål historia. Gary Smith har implementerat en defensiv taktik i sitt Nashville SC och med tanke på att värdarna bara förlorat en av de elva inledande fighterna i den östra konferensen ser jag ingen anledning till varför Smith skulle frångå den principen. Johnston, Godoy och Zimmerman saknas då trion är iväg med respektive landslag på Gold Cup-äventyr, avbräck som jag tror innebär att Nashville inte vill öppna upp sig i onödan.

Atlanta United presenterar raden 2-6-3 efter elva spelade matcher och det är ett facit som Gabriel Heinze inte kan vara alltför nöjd med. Skadeläget är minst sagt prekärt hos gästerna då Hyndman, Sosa, Ibarra, Franco, Rossetto och inte minst Martínez alla riskerar att missa denna match. Den sistnämnda har haft kontinuerliga skadebekymmer de senaste åren och det har också inneburit att Atlantas offensiv blivit lidande. Jag tror att Heinze, gammal mittback som han är, väljer att anta denna strid på försiktigt manér.

Marknaden lutar åt en målrik historia, men det gör inte jag. Under 2,5 mål spelas till det saftiga oddset 1,88.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,88

Tävling: MLS

Plats: Nissan Stadium

Tid: 02:30

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream

Trippeln

KIF Örebro - Hammarby: KIF Örebro +1 @ 2,00

FC Rosengård - Växjö: Under 3,5 mål @ 1,72

Nashville SC - Atlanta United: Under 2,5 mål @ 1,88

Totalt odds: 6,46

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.