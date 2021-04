"Prestigemöte - målsnålt mellan Blåvitt och AIK"

Tripplarna har gått kallt en period och under helgen var det återigen bara nära. Två av tre rekar hittade in både under lördagen och söndagen och båda gångerna satt högoddsarna. Spelades rekarna som singlar hade det med andra ord gått bra plus, men som tripplar blev det fiasko. Det är bara att jobba på, förr eller senare lossnar det. Varför inte redan nu när jag tittar till svensk fotboll för hela slanten?

Spelstopp: 18.59 Varberg - Elfsborg: Bortaseger @ 2,13 Elfsborg fick en resultatmässigt jobbig premiär hemma mot Djurgården då boråsarna fick stryk med 0-2. Spelmässigt fanns det dock inte så mycket att klaga på, de gulsvarta var väl så bra som sina kombattanter. Johan Larsson piskade in flera farliga inlägg från sin ytterbacksposition och Per Frick var nära att måla både en och två gånger. Frick finns inte med nu på grund av covid-19, men istället har bland andra Simon Olsson tagit plats i truppen. Mittfältaren med de mjuka fötterna var en av lagets bästa spelare under 2020 och kommer göra mycket nytta i år också. Med snabba lirare som Rasmus Alm och Jeppe Okkels längst fram bör Elfsborg skapa chanser i djupledsspelet. Varberg såg trubbiga ut mot Mjällby (0-0) och går en tung andrasäsong till mötes. Jocke Persson måste trolla med knäna om de grönsvarta ska undvika bottenstriden. Elfsborg är betydligt vassare i grunden och trots att det är naturgräs som gäller tror jag att vi får se ett bortalag som dominerar matchbilden. Den raka bortasegern finns till höga 2,13. Det är taget. Spel: Bortaseger @ 2,13

IFK Göteborg - AIK: Under 2,5 mål @ 1,66 Per Karlsson fanns inte med i AIK:s premiär mot Degerfors, men bakåt såg de svartgula väldigt stabila ut ändå. Milosevic och Papagiannopoulos hade inga problem med att hantera de rödvitas attacker framåt. Med skickliga pjäser som Lustig och Otieno på ytterbackarna blir AIK svåra att göra mål på denna säsong. Framåt finns det vissa frågetecken om vem som ska stå för målen. Radulovic och Stefanelli har båda hög kapacitet, men har en del att bevisa. Dessutom blir knappast Goitom yngre. IFK Göteborg spelade stundtals ganska bra fotboll borta mot Örebro, men fick vända hem till västkusten igen med 0-0 i ryggsäcken. De farliga målchanserna var lätträknade. Den där riktiga spetsen saknas hos Blåvitt som hoppas att den före detta Gnagaren, Kolbeinn Sigthorsson, ska vara den som löser upp knutarna på topp. Annars kommer hotet från mittfältet där IFK har en hel hög av spännande lirare. Detta är som bekant ett riktigt prestigemöte och det kommer inte läggas några fingrar emellan. Jag tror på en tuff och tät batalj som inte blir speciellt målrik. Underspelet plockas då till 1,66. Spel: Under 2,5 mål @ 1,66

Tid: 19.00 Norrby - Jönköpings Södra: Över 2,5 mål @ 1,79 Jönköpings Södra vann säsongens första match i Superettan med hela 5-1. De låg dock under med 0-1 mot Vasalund innan stockholmarna drog på sig ett rött kort. När det bjöds på mer ytor visade lirare som Beqaj och Omondi klassen. Framåt finns det många alternativ för smålänningarna som reser till Borås plastmatta med gott självförtroende. Norrby torskade mot Trelleborg med 1-2 efter att ha släppt in båda baljorna under matchens sista tio minuter. Spelmässigt var Norrby annars lika bra som skåningarna. Vukojevic gav boråsarna ledningen på straff och det är en spelare med hög kapacitet. Bakåt ser det lite tunnare ut för de blåvita som lär få svårt att hålla nollan när J-Södra kommer på besök. De tre senaste åren har motsvarande möte slutat 1-2, 1-7 och 1-2. Jag tror vi kommer få se något liknande igen och hugger över 2,5 mål till fina 1,79. Spel: Över 2,5 mål @ 1,79

