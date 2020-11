"PSG:s målkalas fortsätter - vinner toppmötet"

Italien vann utan att släppa in mål till mycket fint odds och Bulgarien löste poäng mot Irland. Grekland fick dock inte in bollen trots spelmässigt övertag och därmed var jag ett mål ifrån på trippeln. Jag är ändå nöjd med rekarna och hoppas det släpper till helgen. Under fredagen hittas drag från båda sidor den Engelska Kanalen.