"Raketfart på karriären - han vinner skytteligan i allsvenskan"

Det är såklart väldigt svårt att tippa skyttekung, inte minst med tanke på att spelare som gör många mål under våren löper stor risk att bli sålda under sommaren. Svenska Spel Sport & Casino har också svårt att hitta någon stor favorit och har istället “Övriga” till lägst (7,00) odds. Där räknas bland annat en spelare som Marcus Berg in och han har verkligen kapacitet att göra flest mål i serien trots att han bara kommer spela en halv säsong. Landslagsanfallaren har fått ett oförtjänt rykte om sig som målsumpare i Blågult, men har alltid vräkt in mål i de klubblag han spelat för. Kommer han rätt in i säsongen kan han mycket väl utmana. Alexander Jeremejeff (9,95), Astrit Selmani (9,95) och Christoffer Nyman (11,00) är favoriter till att ta hem titeln och det är tre utmärkta anfallare. De två sistnämnda kom etta (Nyman) och tvåa (Selmani) i fjol och vet vart målet är beläget. Jeremejeff har sett hur bra ut som helst för Häcken under Svenska Cupen och får han bara vara frisk är det en klar kandidat. Anders Christiansen (30,00) och Sargon Abraham (60,00) är två långskott som kan vara värd att satsa en mindre peng på. Jag har en känsla av att Abraham kommer göra en praktsäsong när han är tillbaka på Stora Valla. Mitt tips blir dock ett annat. Gustav Ludwigson @ 20,00 Det blev nio mål för Ludwigson i fjol, men det kunde blivit många fler. Slitvargen tog sig nämligen till väldigt många målchanser, men var inte speciellt effektiv. Det var ändå med beröm godkänt då det trots allt var anfallarens första säsong i Allsvenskan, något som är lätt att glömma bort. I år kommer den före detta Gladiator-deltagaren bilda ett väldigt jobbigt anfallspar med Astrit Selmani. Två spelare som inte kommer ge motståndarförsvaret en lugn stund. Duon kommer säkerligen stressa fram flera lägen och på så sätt göra enkla mål. Med Amoo bredvid sig får de också den service som krävs. Ludwigsons karriär har gått i raketfart sedan han kom till Örgryte och jag är helt klart inne på att han tar nästa steg i utvecklingen detta år. Det innebär fler gjorda mål och till och med en skytteligatitel. 20 gånger pengarna på den slitstarke göteborgaren är taget!