"Repris från sommarens mästerskap - målrik tillställning väntas"

Spelstopp: 17.59 Moldavien - Skottland: Moldavien under 0,5 mål @ 1,57 Danmark har lekt hem sin kvalgrupp och bakom de rödvita hjältarna har Skottland kopplat ett grepp om andraplatsen. Det skiljer fyra pinnar ner till trean Israel och känslan är helt klart att de blåvita säkrar playoff redan under fredagen. Skottarna har en stark defensiv och har hållit nollan i tre av de fyra senaste kvalmatcherna. Grant Hanley saknas nu, men med spelare som Robertson, Hendry och Cooper finns det ändå styrka i de bakre leden. Moldavien är slagpåsen i gruppen och har bara mäktat med en pinne på åtta matcher och fyra mål framåt. De enda spelarna som håller någon klass alls är Ionita och Reabciuk och nu är den sistnämnda avstängd. Moldaverna hade bara ett enda skott på mål när lagen möttes i Skottland för några månader sedan och det lär bli ungefär samma matchbild nu också. Skottland har ett par tunga avbräck i form av Dykes och Christie som även de är avstängda, vilket gör att tvåan inte lockar till lågt odds. Gästerna ska dock kunna hålla nollan. 1,57 är helt okej på den saken. Spel: Moldavien under 0,5 mål @ 1,57

Tävling: VM-kval

Plats: Stadionul Zimbru

Tid: 18.00

TV: Cmore Italien - Schweiz: Över 2,5 mål @ 2,14 Italien och Schweiz gör upp om förstaplatsen i Grupp C och med två matcher kvar att spela ligger de på lika många poäng. Det lag som vinner här ligger därmed väldigt bra till för att kunna boka biljetter till Qatar. Italien kommer till spel utan viktiga offensiva pjäser som Immobile, Zaniolo och Pellegrini, men Belotti är tillbaka i truppen igen. Med Insigne, Bernardeschi och Chiesa som andra alternativ på topp finns det mål i Gli Azzurri ändå. Schweiz kommer till spel utan flera defensiva kuggar. Den viktige mittfältaren Granit Xhaka kan inte delta och det kan inte heller Nico Elvedi göra. Det gör att försvaret ser något öppnare ut. Framåt finns Embolo på skadelistan, men Shaqiri, Gavranovic och Vargas lär få sina chanser även borta mot Italien. Under samlingen i oktober gjorde de rödvita sex mål på två matcher. I sommarens EM-slutspel vann Italien med 3-0 över Schweiz just här i Rom. Jag tror vi får se något liknande som i Europamästerskapet och minst tre mål landar i näten. 2,14 är lite väl högt på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 2,14

Tävling: VM-kval

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

TV: TV12, Cmore Fotboll och Cmore Nordirland - Litauen: Under 2,5 mål @ 1,73 Nordirland och Litauen har som väntat inget med VM-platserna att göra utan får göra upp om att undvika sistaplatsen. Där är det klar fördel britterna som ligger ett par poäng före och dessutom har en match mindre spelad. Defensivt ser också hemmanationen ganska solida ut. Jonny Evans är tillbaka i truppen och kan bilda mittbackspar med Craig Cathcart. Det är två skickliga pjäser. Framåt lyser däremot kvalitén med sin frånvaro. Magennis, Washington och Whyte hade inte gått in i sådär speciellt många europeiska landslag. Litauen har faktiskt planens bästa anfallare i Fedor Cernych, men han blir för ensam i sitt stångande med Evans och company. Bakåt har det läckt rejält under kvalet med 18 insläppta som facit. Fyra av dessa trillade faktiskt in i hemmamötet med Nordirland. Nu lär balterna täppa till bakåt först och främst och jag ser en ganska avslagen tillställning framför mig som mycket väl kan ticka 0-0 en bra bit. Underspelet passar då utmärkt och klickas i till godkända 1,73 Spel: Under 2,5 mål @ 1,73

Tävling: VM-kval

Plats: Windsor Park

Tid: 20.45

Totalt odds: 5,81