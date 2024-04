"Sänkt självförtroende - Bajen kan tappa mot nykomlingen"

Det är inte bara under söndagen som det ska spelas allsvensk fotboll. Dagen innan kungens födelsedag, måndag, går ett gäng fighter av stapeln i det blågula finrummet där jag bland annat tror på mål i Borås och Stockholm medan BP tar IFK Göteborg i kragen på Grimsta. Häng med!

Brommapojkarna - IFK Göteborg: Hemmaseger @ 2,31 Brommapojkarna tog ledningen senast mot Sirius men kunde inte hålla i densamma efter Björkanders utvisning. 1-1 var dock inget att skämmas över och jag tycker fortfarande att det rent spelmässigt ser väldigt bra ut för Mellbergs gäng. Otänkbart är det inte att BP studsar tillbaka mot IFK Göteborg. Blåvitt kommer från en svidande förlust i derbyt mot Häcken där det blev uppenbart att gästerna saknar en naturlig målskytt. Skjellerup har troligen en bit kvar till toppformen och när Mucolli saknas denna måndag lutar jag återigen åt att Änglarna drar den kortaste stickan. Den raka ettan gillas skarpt till ungefär 2,30 gånger såsen. Elfsborg - Sirius: Över 2,5 mål @ 1,76 Elfsborg gick upp till 2-0 borta mot Norrköping där det mesta tycktes vara frid och fröjd. Luftslottet från Borås gick sedermera sönder ännu en gång när Peking kunde komma både ikapp och förbi till 4-2. Thelin har väldigt mycket att fundera över och jag blir inte chockad om boråsarna skeppar in fler baklängesmål mot Sirius. Gästerna från Uppsala fick en poäng till skänks av Brommapojkarna när Björkander åkte ut, men här är jag frälst i de blåsvartas förmodade matchbild. Omställningar är en akilleshäl för Elfsborg och med den väldige Salech på topp kan Sirius orsaka problem för grabbarna från Knalleland. Över 2,5 mål känns bra till 1,76. Hammarby - Västerås: Över 2,5 mål @ 1,81 Hammarby hade problem på bortaplan i fjol och ser inte ut att ha fixat problemet under Kim Hellbergs ledning heller. Den tredje raka förlusten utanför hemtrakterna blev ett faktum mot Halmstad och med sänkt självförtroende kan Bajen inte känna sig säkra på tre poäng mot Västerås. Trots att matchen spelas på Tele2 Arena. Västerås vann här så sent som i gruppen i Svenska Cupen (2-1) och efter att ha tagit säsongens första trepoängare mot Mjällby anländer nykomlingarna till denna uppgift med en rejäl boost. Kalle Karlssons spelsätt passar bra mot ett framåtlutat Bajen som får se upp med gästernas omställningar. Återigen spelas över 2,5 mål.