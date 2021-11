"Spelar som ett nytt lag - IFK Göteborg tar ännu en seger"

Söndagens trippel var bara en sen reducering av Bochum från att sitta, men formen känns fortsatt riktigt bra. Förra veckan löste vi plusset redan under måndagen och jag tänkte göra samma sak nu. För att nå hela vägen fram tittar vi till mål-linan i både Premier League och Serie A samt en trolig bortavinst i Allsvenskan. Häng med!

Spelstopp: 18.59

Degerfors - IFK Göteborg: Bortaseger @ 2,63

Degerfors hade plockat tio poäng på fyra omgångar när de ställdes mot Elfsborg hemma på Stora Valla. Då blev det stryk med 1-2 trots att Victor Edvardsen ännu en gång hittade nätet. Edvardsen kommer minst sagt vara hungrig på mer när hans gamla klubb IFK Göteborg kommer på besök, men han lär tas hårt. Dessutom är känslan att spelare som Sabetkar och Ohlsson kommer få det jobbigt i försvaret.

IFK Göteborg spelar som ett helt nytt lag och såg riktigt bra ut mot Djurgården, en match som Blåvitt vann med klara 3-0. Det är många som har tagit sig i kragen och den meriterade trion Berg, Wendt och Svensson är tre lirare som stuckit ut mot slutet. Även Hosam Aiesh har stått för säsongens bästa prestationer den senaste månaden. Lyckas Blåvitt sätta honom i 1-mot-1-situationer ute på kanten kommer det bli åka av.

Det är inget snack om att Kamraterna från västkusten har ett mer namnkunnigt lag och när Stahre får ihop alla bitar kan de utmana vilket lag som helst i serien. Degerfors räcker inte riktigt till och förlorar detta. 2,63 är bra betalt på den raka tvåan och tar en given plats på min trippel.

Spel: Bortaseger @ 2,63

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 19.00

Bologna - Cagliari: Över 2,5 mål @ 1,69

Cagliari stod för en tapper insats hemma mot Roma, men föll med 1-2 efter två ganska sent insläppta mål. Bittert för laget från Sardinien som är ligajumbo med sex inspelade poäng. Skadeläget är dessutom tungt, speciellt i de bakre leden där det verkar som att Godín och Cáceres saknas igen. Dessutom är ankaret på mitten, Strootman, tveksam till spel. En ihålig defensiv därmed, men med Pavoletti och Joao Pedro på topp kan det mycket väl bli mål i offensiv riktning.

Bologna har två raka förluster i bagaget och har släppt in sju mål på dessa fajter. Gary Medel är inte vad han en gång har varit i mittförsvaret och firma Svanberg/Domínguez på mittfältet är offensivt viktade. Hemmalaget kan mycket väl få vittja nätet igen. Framåt finns däremot gott om klass, även fasta Marko Arnautovic är tveksam till spel. Musa Barrow spelar sitt livs fotboll och är nästintill ostoppbar. Dessutom är både Soriano och Soumaoro tillbaka från sina avstängningar.

Bologna snittar strax över 3,5 mål per match medan Cagliari ligger precis under det snittet. Motsvarande möte i fjol slutade 3-2 och jag ser det som givet att det kommer bli målrikt nu också. Att vi får se minst tre fullträffar under måndagskvällen är väldigt troligt och 1,69 är ett bra odds på den saken.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore

Wolverhamtpton - Everton: Under 2,5 mål @ 1,68

Wolverhampton har spelat en fin fotboll under egentligen hela säsongen och äntligen börjar de få utdelning på det. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna är starkt jobbat. Krysset senast mot Leeds var dock knappast någon moralhöjning då Leeds kvittering kom på en övertidsstraff. Framåt ser Jiménez fortfarande ringrostig ut och istället är det sydkoreanen Hwang som levererat mest. Det är faktiskt bara Norwich som har målat färre gånger under hösten än Wolverhamptons nio fullträffar.

Rafa Benítez lagbygge rämnade fullständigt hemma mot Watford när Everton torskade med hela 2-5. En rejäl käftsmäll och The Toffees lär bygga bakifrån nu för att få in lite trygghet i laget. Yerry Mina är fortfarande skadad, med Godfrey och Keane kan bättre än de visade mot Watford. Doucouré och Calvert-Lewin saknas också och det är två viktiga kuggar för besökarna.

Jag tror att Everton kommer kliva in med en försiktig attityd med tanke på alla skador och storförlusten senast. Wolverhampton är inte heller något lag som bjuder på speciellt mycket och sammantaget gör det att underspelet lockar allra mest. 1,68 på att vi får bevittna max två fullträffar är taget.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,68

Tävling: Premier League

Plats: Molineux Stadium

Tid: 21.00

Trippeln

Degerfors - IFK Göteborg: Bortaseger @ 2,63

Bologna - Cagliari: Över 2,5 mål @ 1,69

Wolverhampton - Everton: Under 2,5 mål @ 1,68

Totalt odds: 7,46

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.