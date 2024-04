"Stockholmsderby - skön boost för Djurgården"

Sirius - Värnamo: Hemmaseger @ 1,75 Efter två raka segrar styrde Sirius in i en vägg på Tele2 Arena i den senaste omgången. Djurgården blev övermäktiga (0-2) för grabbarna från Uppsala, men bortsett från det skrala chansskapandet behöver Sirius inte skämmas över den spelmässiga insatsen. Lite oroväckande är att Joakim Persson inte ser ut att ha konserverat formen från fjolårets avslutning, men när Värnamo kommer på besök tror jag att värdarna studsar tillbaka. Smålänningarna gick på pumpen med hela 0-4 mot Malmö FF och jag är beredd att redan nu konstatera att slagkraften sjunkit med flera nivåer efter Kim Hellbergs sorti. Värnamo har haft väldigt svårt att skapa målchanser i de tre inledande matcherna och jag tror att samma problem fortsätter även i Uppsala. Sirius behärskar konsten att agera spelförande lag och till runt 1,75 trycker jag gärna av på den raka ettan. Christer Mattiassons spelskickliga gäng tar sig i kragen! Malmö FF - Västerås: Båda lagen gör mål @ 2,23 Serieledarna mot nästjumbon ska bara kunna sluta på ett sätt, men jag anser att den oddsmässiga skillnaden på “Båda lagen gör mål” blir väl överdriven när Malmö FF tar emot Västerås på Eleda Stadion. MFF kan slå sig för bröstet efter en vansinnigt stark inledning, men med hänsyn till densamma samt Västerås oförmåga att hitta nätet blir jag inte förvånad om “Di Blåe” tar lätt på uppgiften. Kalle Karlsson och dennes adepter är mållösa i tre raka matcher, men det har sannerligen inte saknats målchanser. Två straffar har bränts och i den senaste omgången mot Halmstad borde VSK vunnit med ett par bollar sett till matchbilden. Kan de grönvita behålla lugnet och fortsätta att jobba på inslagen väg dröjer det inte länge innan poängen börjar rassla in. Huruvida det blir poäng i Skåne återstår att se, men min spelvinkel blir åtminstone att målnollan spricker. Båda lagen gör mål klickas till höga 2,23. AIK - Djurgården: Under 2,5 mål @ 1,77 Tvillingderbyt på nationalarenan är helgens tveklöst största höjdpunkt i Allsvenskan. Djurgården har tagit rygg på Malmö FF i den definitiva toppstriden efter sju inspelade poäng av nio möjliga. Efter den sena upphämtningen i kaosmatchen mot Häcken stod Blåränderna för en desto mer kontrollerad insats senast mot Sirius. 2-0-segern var rättvis och gav säkerligen en skön boost inför huvudstadsderbyt. En boost, åtminstone en spelmässig sådan, bör även AIK ha fått trots bara 1-1 mot Mjällby. I min bok var det Gnagets kanske bästa insats så här långt och det är inte sällan som de svartgula steppar upp nivån när det vankas derbyn i huvudstaden. Just Tvillingderbyt brukar ofta bli en tight historia. I allsvenska sammanhang har tio(!) av de tolv senaste mötena mellan dessa lag gått under 2,5 mål. Någon ändring denna helg? Icke! Under 2,5 mål liras till strax under 1,80. Häcken - Hammarby: Över 3,0 mål @ 1,94 Om AIK och Djurgården spås drabba samman i en målsnål akt luktar det raka motsatsen på Hisingen där ett annat huvudstadslag är i farten. Hammarby betvingade Elfsborg med 3-0 senast det begav sig och Kim Hellberg var av förklarliga skäl belåten med insatsen. Firma Besara/Djukanovic skapar oreda i så gott som samtliga försvar och med bestialiska Erabi längst fram finns en viktig uppspelspunkt för att låsa fast bollen. Trion kan absolut såra även Häcken. Getingarna har sett ihåliga ut så här långt och 4-3 senast mot Brommapojkarna var ett resultat som smickrade de gulsvarta. BP vann xG relativt klart och jag tror att det kan fortsätta se ihåligt ut innan Paco Johansen får ordning på balansen. Mot ett högt pressande Hammarby har jag väldigt svårt att se att detta inte mynnar ut i en böljande historia. Över 3,0 mål – pengarna tillbaka om det stannar vid tre baljor – gillas skarpt till 1,94. Halmstad - Brommapojkarna: Bortaseger @ 2,40 På Örjans Vall hittas det spel som jag kanske vurmar allra mest för denna helg. Mina ögon blöder av det Halmstad visar upp. Segern mot Västerås hade avslagits i domstol då HBK bokstavligen talat rånade nykomlingarna på tre poäng. Haglunds manskap släppte till drygt 3,0 xGA och det råder inga tvivel om att negativ retroaktiv utdelning hänger som ett spöke över hallänningarna. När mittbacksparet Johansson/Baffoe saknas tror jag att Fru Fortuna omgående vänder kinden åt värdarna. Brommapojkarna imponerar på mig och sett till underliggande statistik är det bara Malmö FF som så här långt är märkbart bättre än Mellbergs kompani. Truppen känns starkare i år och så länge BP sköter sin matchplan noggrant ska de kunna lämna detta med tre poäng. 2,40 på den raka tvåan smakar fågel i gomseglet. Elfsborg - Kalmar: Över 2,5 mål @ 1,79 Två lag som haft problem under inledningen av Allsvenskan går i klinch i Knalleland. Elfsborg fick ordentligt på näbben av Hammarby (0-3) och debaclet blev knappast lättare att smälta för boråsarna när Baidoo – han finns givetvis i mitt lag i Allsvenskan Fantasy – drog på sig ett huvudlöst rött kort. Mittfältaren saknas således mot Kalmar, men jag tror ändå att Elfsborg kan hitta rätt framför sin publik. Inte minst då de gästande smålänningarna bjudit sina motståndare på baklängesmål i parti och minut. De överdrivna mediala reaktionerna på Jensens spelsätt hoppas jag inte får dansken att ändra på sin filosofi, men innan det rödvita psyket vänt till positivt kan det fortsätta att rassla bakom Brolin. Med det sagt är Elfsborg inte heller immuna mot påhälsning i de bakre leden. Jag ser en öppen matchbild framför mig och spelar gladeligen över 2,5 mål till runt 1,80. TILL ODDSET