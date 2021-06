"Storseger för Tyskland inför EM-premiären"

Spelstopp: 17:59

Ukraina - Cypern: Ukraina -1 @ 2,27

Ukraina träningsmatchade så sent som i torsdags mot Nordirland och där satt jag bänkad i tron om att Shevchenkos manskap skulle lösa över 1,5 mål (fanns med på trippeln). Så blev inte fallet, men jag blev ändå ganska imponerad av prestationen från de gulklädda. Målchanser saknades definitivt inte och med lite bättre skärpa från lirare som Yarmolenko, Yaremchuk och Malinovskyi hade siffrorna runnit iväg. Denna måndag väntar ett på pappret lättare motstånd i form av Cypern och då sätter jag mitt hopp till att värdarna ska lösa en annan form av handikapp-lina.

Cypern är ett land som inte ska underskattas likt de gjorde för ett par år sedan. Rent fotbollsmässigt har utvecklingen gått framåt på semesterön och i det nyligen inledda VM-kvalet visade cyprioterna framfötterna. 0-0 mot Slovakien och 1-0 mot Slovenien är riktigt starka papper med gästernas mått mätt, men i en för Cypern betydelselös match mot ett Ukraina som ska vässa formen inför EM tror jag snarare att besökarna tar ett steg tillbaka. Fredagens vänskapslandskamp mot Ungern slutade med förlust (0-1) och då jag håller Ukraina som åtminstone en nivå starkare än ungrarna tror jag vi får se större siffror i Kharkiv.

-1 (trevägs) betalar strax under 2,30 och det är ett odds som verkligen faller mig i smaken. Nu ska den ukrainska flermålssegern jobbas in hela vägen!

Spel: Ukraina -1 @ 2,27

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Metalist Stadium

Tid: 18:00

TV: -

Jönköpings Södra - Akropolis: Under 2,5 mål @ 1,88

Två aktörer som tillhörde toppen av Superettan i fjol drabbar denna måndag samman på Vapenvallen. Fullständig hemmaplansfördel råder således inte för Jönköpings Södra som också inlett säsongen svagt. Mot slutet har dock två raka segrar plockats, den första mot överraskningen Landskrona BoIS och den senaste mot topptippade GIF Sundsvall. Det är såklart sex meriterande poäng för Patric Jildefalk och company, men jag vill flagga för att det var ett väldigt generöst Sundsvall som Jönkan stötte på. Lika stora ytor kommer inte att finnas mot ett defensivt skickligt Akropolis.

Stockholmarna tog i sin tur säsongens första trepoängare när de betvingade Falkenberg med 1-0 senast. Noterbart är att endast en av Akropolis inledande åtta matcher har innehållit tre mål eller fler över 90 minuter, en faktor jag väger in tungt när jag tar mig an denna drabbning. Gästerna kommer inte att bjuda J-Södra på något gratis utan jag förväntar mig istället en kamp med ganska lågt tempo och mycket ställningskrig på mitten. Varmt ska det också bli i Jönköping och lördagens fyra matcher från Superettan innehöll totalt ynka två mål.

Jag tror inte att publiken på Vapenvallen får se någon målfest och jag väljer därför att haffa under 2,5 mål till farligt nära 1,90 gånger såsen.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,88

Tävling: Superettan

Plats: Vapenvallen

Tid: 19:00

TV: -

Tyskland - Lettland: Tyskland -3 @ 1,66

Offensivt sett stod Tyskland för en mer än godkänd insats senast mot Danmark. Florian Neuhaus stod för tyskarnas enda mål i 1-1-bataljen, men det kunde blivit fler mål än så för värdarna. Bayern München-kvartetten Sané/Müller/Gnabry/Kimmich sydde ihop flera högkaratiga målchanser och Jogi Löw var säkerligen belåten med att ha Müller tillbaka i landslagströjan. Assistkungen från Bundesliga är en ledargestalt och med sin direkta spelstil bidrar han till att Die Mannschaft blir mer spetsiga i de främre leden. Hur mycket eller lite speltid som ges Müller här återstår att se, men jag lutar åt att det inte spelar någon större roll. Lettland är en nation som ska läggas på rygg med flertalet bollar oavsett vilket manskap Löw väljer att matcha.

Gästerna kommer närmast från en 3-1-seger mot Litauen i Baltiska Cupen, en insats som möjligen kan påverka prestationen här då letterna får två dagars mindre vila i benen än tyskarna. 3-3 mot Turkiet i VM-kvalet var en fin fjäder i hatten för Dainis Kazakevics manskap, men här väntar en annan dignitet på opponenternas offensiv. Tyskland kommer att anfalla från första minut och förr snarare än senare lär det ringa bakom Lettlands målvakt.

Ett någorlunda påkopplat Tyskland vinner detta stort och jag väljer att lira -3 (trevägs) på värdarna till över 1,65 gånger bratwursten. Spelet rättas grönt vid tysk seger med fyra eller fler mål.

Spel: Tyskland -3 @ 1,66

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Merkur Spiel Arena

Tid: 20:45

TV: C MORE Fotboll, TV12, C MORE Stream

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.