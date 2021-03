"Superodds - Schalke bjuder återigen på en galen tillställning"

Det går inte att vara närmare än under torsdagen. Ett bedrövligt VAR-beslut i Bern rånade oss på full pott. Två av tre drag satt dock och formen är fortsatt god. Borussia Mönchengladbach behöver ta sig i kragen och under lördagen väntar perfekt motstånd för att studsa tillbaka från den senaste tidens nederlag. Jag tror Marco Roses mannar skjuter Mustafi och company i sank till fint värde. The Championship och La Liga gör trippeln komplett.

Spelstopp: 18.29 Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Borussia Mönchengladbach över 2,5 mål @ 2,55 Schalke 04 har bara vunnit en ligamatch på hela säsongen och ligger klart sist i Bundesliga med långt upp till säker mark. En spelare som Mustafi har hämtats in för att stadga upp försvaret, men mot Wolfsburg var nyförvärvet från Arsenal fullständigt misslyckad och noterades dessutom för ett självmål. Schalke har släppt in 14 mål på de fyra senaste omgångarna och totalt 66 baljor i baken är överlägset sämst av alla lag i Bundesliga. Borussia Mönchengladbach får ingenting att fungera och har sju raka förluster i alla tävlingar i ryggen. Borussia ligger inte bättre än tia med elva pinnar upp till Champions League-platserna. De måste börja vinna matcher nu om det ska bli något Europaspel kommande säsong. Marco Rose har en i stort sett skadefri trupp tillgänglig och lirare som Thuram, Pléa, Stindl, Hofmann och Embolo bör verkligen hitta nätet på seriens sämsta försvar. När lagen möttes i höstas vann Die Fohlen med klara 4-1. Ett heltaggat bortalag mot ett uppgivet hemmagäng kan bara gå på ett sätt. Jag tror Borussia skapar mängder av chanser och nätar minst tre gånger. 2,55 på att det ska hända är ett superodds! Spel: Borussia Mönchengladbach över 2,5 mål @ 2,55

Tävling: Bundesliga

Plats: Veltins Arena

Tid: 18.30 Swansea - Cardiff: Under 2,5 mål @ 1,63 Cardiffs segertåg under Mick McCarthys kledning har avstannat. 0-0 mot både Huddersfield och Stoke samt 1-2 mot Watford gör att walesarna nu har en bit upp till playoff-platserna när det vankas derby. I veckans möte med Stoke skapade Ojo, Moore, Bacuna och de andra en del, men hade inte siktet rätt inställt. Cardiff fick endast iväg två skott på mål under 90 minuter. Swansea har under hela säsongen haft försvarsspelet som sin stora styrka men det rasade samman under tisdagen. Guehi var skadad och Latibeaudiere stod för ett självmål. 0-3 slutade den matchen till sist. Hemma på Liberty Stadium har Svanarna varit svårare att tas med. Här har endast tio mål släppts in på 18 omgångar. Oerhört imponerande och när den walesiska rivalen från huvudstaden kommer på besök lär vi få se ett fullt fokuserat hemmalag. Det brukar bli täta, känslofyllda, bataljer när dessa två lag möts. Sju av de åtta senaste har slutat under 2,5 mål och jag tror vi får se något liknande igen. Att det ska bli max två mål i matchen finns till 1,63 och det är taget. Spel: Under 2,5 mål @ 1,63

Tävling: The Championship

Plats: Liberty Stadium

Tid: 18.30 Valladolid - Sevilla: Sevilla -0,5 @ 1,89 Efter två sämre insatser i ligaspelet tog Sevilla sig samman och säkrade en prestigefylld 1-0-seger mot stadsrivalen Real Betis. Det följde Lopeteguis mannar sedan upp med att besegra Elche med 2-0 under onsdagen. Jordan och Carlos var avstängda då men är tillbaka i spel nu. I stort sett är det endast Fernando som saknas och då har gästerna en bred trupp att ösa ur. Valladolid har bara tre poäng ner till Alavés under strecket och riskerar i allra högsta grad att åka ur La Liga. Endast en seger på de tio senaste omgångarna är inte bra nog. Det finns spännande offensiva spelare i laget som Weissman, Plano, Orellana och Kodro, men mot ett försvarsstarkt Sevilla är det svårt att se de lilavita hitta speciellt många målchanser. Sevilla behöver alla poäng de kan få för att hålla fast vid sin Champions League-plats. Då gästerna är ute ur alla andra tävlingar kan de fokusera helt och hållet på ligaspelet och med två raka segrar i ryggen är självförtroendet i topp. Sevilla är bättre i grunden och 1,89 är fullt godkänt på bortaseger. Spel: Sevilla -0,5 @ 1,89

Tävling: La Liga

Plats: Estadio José Zorrilla

Tid: 21.00

Valladolid - Sevilla: Sevilla -0,5 @ 1,89 Totalt odds: 7,85 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.