"Svenskt för hela slanten"

Tripplarna fortsätter att gå kallt och under lördagen var jag till exempel bara ett ynka mål ifrån. Så är det med denna spelform, det kommer gå i vågor där det periodvis ser sämre ut. Skulle jag sätta måndagens trippel är jag dock helt plötsligt på gröna siffror igen så det kan svänga fort. Här har jag hittat tre fina drag i svensk fotboll som jag tror mycket på.

Spelstopp:18.59

Mjällby - Örebro: Över 2,5 mål @ 1,89

Två lag som ligger i mitten av tabellen ska göra upp på Strandvallen. Mjällby är ett gäng som det svänger om. I nio av tolv av de gulsvartas senaste allsvenska matcher har det gått över 2,5 mål. I de tre undantagen har det blivit två mål per fajt. Det är med andra ord målgaranti när Lantz mannar spelar boll. Sabovic är avstängd men med Moses Ogbu på planen skapas det alltid chanser.

Örebro har även de varit målglada mot slutet och gått över 2,5 mål i åtta av sina tio senaste fajter. Anfallaren Deniz Hümmet, som gjorde succé i sin premiär mot Norrköping, är avstängd, men offensiva hot finns det gott om i Mehmeti, Besara och Seger. Räkna med en öppen matchbild där båda lagen anfaller med mycket folk och där det skapas en hel del målchanser.

När lagen möttes för två månader sedan vann Örebro med 3-1. Jag tror på något liknande igen och när över 2,5 mål då ges till 1,89 kan jag inte motstå det. Det blir starten på måndagens fina svenska trippel.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,89

Tävling: Allsvenskan

Plats: Strandvallen

Tid: 19.00

Sirius - Falkenberg: Hemmaseger @ 1,63

Sirius är ett av seriens största utropstecken denna speciella säsong och de blåsvarta är uppe och nosar på medaljplatserna. Spelmässigt har Rydströms gäng sett riktigt bra ut hela året, närmast kommer de från 1-1 borta mot Häcken där de gulsvarta kvitterade på straff i den 95:e minuten. Det var en match som gänget från Uppsala dominerade ganska kraftigt. Att åka till Bravida och dominera säger det mesta om vilket grymt lag Sirius har.

Det går inte att skriva om hemmalaget utan att nämna trion där framme. Sugita, Vecchia och Saeid har varit extremt bra under sommaren. Bakom dessa herrar har Netabay och Elias Andersson varit kreativa på mittfältet. Saeid är ett litet frågetecken inför matchen men i övrigt kan Rydström ställa sin bästa elva på benen. Då blir det svårt för jumbon Falkenberg att hänga med.

Gästerna besegrade visserligen Varberg i den senaste omgången men spelare för spelare känns det som att Hasse Eklund förfogar över seriens sämsta trupp. Nu är det dessutom konstgräs som gäller och då är känslan att FFF får det svårt. Hemmasegern står i 1,63 och det får duga som virke.

Spel: Hemmaseger @ 1,63

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 19.00

Umeå FC - Degerfors: Degerfors över 1,5 mål @ 1,54

Degerfors fick en jobbig start på hemmamötet med Dalkurd och låg under med 0-1 i paus. De rödklädda fortsatte dock att tugga på och det gav till sist utdelning. När visslan ljöd hade värmlänningarna vänt på steken till 2-1. Vid vinst även här håller DIF avståndet ner till jagande J-Södra på tredjeplatsen till åtta poäng. Truppläget ser bra ut så goda chanser till det ska finnas.

Framförallt är det Degerfors offensiv som imponerat under säsongen. 40 gjorda mål på 18 matcher är riktigt bra. Dahlström, Edvardsen och Bertilsson understödda av Astvald, Gravius och Granath går inte att stoppa. I sju av de tio senaste omgångarna av Superettan har gästerna gjort minst två mål. Umeå har varit täta och inte släppt in speciellt mycket mål under säsongen. I den senaste omgången rämnade dock försvaret när Halmstad vann med klara 4-0 på Örjans Vall.

Degerfors vann bara med 1-0 mot Umeå när de möttes på Stora Valla tidigare under säsongen. Det var dock rejält i underkant och jag tror att det kommer lossna betydligt mer för gästerna nu. Att Degerfors ska lyckas göra minst två mål står i godkända 1,54. Det blir sista delen i min trippel.

Spel: Degerfors över 1,5 mål @ 1,54

Tävling: Superettan

Plats: Umeå Energi Arena

Tid: 19.00

